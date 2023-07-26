喝火鍋湯很奇怪？他疑惑「只有我會喝完嗎」 網喊母湯：下一站洗腎

台灣人愛吃火鍋，舉凡朋友聚餐、公司餐敘或是家人團聚，都時常將火鍋作為首選。不過有些人喜歡喝湯，習慣在用餐完將火鍋湯喝完，而這一舉動卻可能招來旁人的不解。一名網友表示和朋友去吃火鍋時，和往常一樣把湯喝完，朋友竟覺得很奇怪，讓她委屈發問，「只有我會把湯喝完嗎？」

原PO鬱悶在Dcard上發文，表示自己從小到大吃火鍋都會習慣把湯喝完，吃得很乾淨，她坦言，自己愛湯的程度，大概是不喝湯的話就吃不下飯，但是跟朋友去吃火鍋時，時常會被說這樣很奇怪、不正常，他表示雖然知道喝火鍋湯不太健康，但已經習慣了很難改，若是不喝湯會覺得很奇怪，而且不太能接受東西沒吃完。

貼文一出，引來許多同樣愛喝湯的網友回覆，「我也喜歡把火鍋湯全部喝完！」、「我都為了湯放棄飯！湯萬歲！湯萬歲！」、「我也是超愛喝湯，火鍋、泡麵湯一定喝光，每次都會被說是水桶」、「天啊是好朋友！我也是屬於喝得超乾淨的，雖然知道根本熱量炸彈但還是忍不住…」、「我會瘋狂加湯然後喝到見底」。

不過多數網友則認為對身體不好，盡量不要喝，「鹽分很高，注意腎臟健康啊」、「大部分的小火鍋是用粉泡的，那個湯底鈉含量會很高，的確不建議喝完」、「母湯，熱量超高」、「高普林欸，小心痛風跟傷腎」、「Emmmm…其實煮完一堆料剩後面的火鍋料湯比較不建議喝唷」。