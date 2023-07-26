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他瞄女友YouTube搜尋「日本一文化」臉綠 知情人曝：小心被話術

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情解封，民眾紛紛飛出國，其中日本超受台灣人喜愛。 路透社
疫情解封，民眾紛紛飛出國，其中日本超受台灣人喜愛。 路透社

疫情解封後，民眾紛紛飛出國。近日一名網友表示，女友準備去日本玩，然而他意外發現對方的YouTube搜尋紀錄不太對勁，引發網友討論。

原PO在Dcard發文表示，女友11月要跟朋友去日本玩，前幾天對方找影片給他看的時候，發現搜尋紀錄出現「東京住宿」、「肥波東京」、「淺草住宿」等關鍵字，不過裡面竟也出現「牛郎」，他認為好像哪裡怪怪的，並詢問廣大網友們自己該注意什麼。

對此，底下留言紛紛表示，「牛郎可能是聊天聊到好奇搜尋的」、「有時候只是好奇搜尋一下，不用想太多」、「我覺得你過度解讀了」、「還好吧，就像男生會想去女僕咖啡廳一樣，有什麼奇怪嗎」。

也有知情人士透露，「日本牛郎賣藝不賣色，我看過YouTube好像是不能摸的，看你能不能調適」、「牛郎店不是都賣藝不賣身的嗎，去體驗一下還好吧，又不是搜尋女性向風俗」、「日本牛郎店不就賣感覺而已嗎，不賣身也不會隨便摸，跟台灣的男模店差很多吧」、「我是覺得不用太在意日本牛郎，他們其實滿紳士的，只是會用話術讓你開酒，你要擔心的是女友的錢包」。

另外也有網友表示，「外國人＋語言不通沒做好功課，最好不要去那種店，很容易被勒索，剛開始說好多少錢，後面會用各總名目（出場費、小費、開酒費…）去勒索，帳單出來直接嚇死，信用卡被拿出來刷爆，錢不夠再找凶神惡煞扣著，不讓出去」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Dcard 日本 東京

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