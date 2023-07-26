快訊

曾為陳時中拔麥走人 羅友志拋震撼彈「退出電視圈」

神隱變圈禁？秦剛軟著陸保住國委 王毅回鍋外長只算小勝

獨／網紅私刑正義大翻車！猝死女嬰體內驗出毒 生父1行為有詭

5歲兒「摸恐龍」台中醫師娘被起底賣香奈兒假貨 網紅女戰神：檢舉信已寄出

聯合新聞網／ 綜合報導
台中一名醫師娘和丈夫帶著5歲兒至花蓮旅遊，與店家鬧出用餐糾紛。 示意圖／ingimage
台中一名醫師娘和丈夫帶著5歲兒至花蓮旅遊，與店家鬧出用餐糾紛。 示意圖／ingimage

台中一位醫師娘日前和丈夫帶著兒子到花蓮旅遊，在一家麵店點餐時，兒子摸了放在櫃台上的小恐龍，被店家制止後，她認為對方態度不佳，於是錄影後放在自己的臉書公審店家並在Google留一星負評，結果她又被踢爆在網路上賣的香奈兒服飾都是假貨，「網紅女戰神」馮語婷更直接寄出檢舉信件，網友也留言說「她直播賣的東西都淘寶的，照片都找的到」、「賣仿冒品還裝高貴」、「好期待後續。」

馮語婷在臉書指該名醫師娘先霸凌老闆，在那邊錄影到處找老闆麻煩，還嗆老闆沒有小孩，這一輩子也不會有小孩，有夠缺德，還找了律師要告網友。馮語婷說，「來！！我現在就指名道姓講妳，我就是聲援老闆，要告要怎樣都來。」

馮也說，要跟這名醫師娘妳機會教育一下，香奈兒跟迪士尼最喜歡抓仿冒品了，一件都三十萬起跳，還揹條前科侵害商標權，「尤其是妳這種自以為有錢結果賣的都是淘寶貨，妳文章就最好不要刪除。」

馮在文章底下留言也po出她已寄出檢舉信的截圖畫面，還寫說「哇，社團仿冒品被挖呀挖呀挖了！糗大囉！」、「標準的仗勢欺人」、「這種人就是沒踢到鐵板」。目前這名醫師娘的個人臉書及賣貨社團、粉絲專頁皆已關閉，無法找到。

此外，也有人好奇問說，要怎麼做才能讓香奈兒去告她？馮則說「寄信給保智大隊他們就會聯絡臺灣公司了」。民眾如果要檢舉侵害智慧財產權案件，可以內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊檢舉，會有專人受理檢舉事宜。

「網紅女戰神」馮語婷檢舉醫師娘賣盜版名牌貨。圖擷自馮語婷臉書
「網紅女戰神」馮語婷檢舉醫師娘賣盜版名牌貨。圖擷自馮語婷臉書

延伸閱讀

摸恐龍、開冰箱…5歲兒三度遭斥 媽媽怒「年輕老闆不友善」反挨轟

女友去日本玩...YouTube查「1關鍵字」他臉綠 網：要擔心錢包

男生敢請育嬰假嗎？ 多位過來人分享「結局大不同」

超稀有「千萬富翁」現身！125張發票只中1張 得主樂瘋：還要上班嗎？

相關新聞

5歲兒「摸恐龍」台中醫師娘被起底賣香奈兒假貨 網紅女戰神：檢舉信已寄出

台中一位醫師娘日前和丈夫帶著兒子到花蓮旅遊，在一家麵店點餐時，兒子摸了放在櫃台上的小恐龍，被店家制止後，她認為對方態度不佳，於是錄影後…

什麼時候買機票最便宜？ 他認運氣差：早一天買卻貴一成

疫情解封後，許多民眾在今年開始規劃出國旅遊。近日有網友分享，自己一直以為機票越早買會越便宜，但在購入機票的隔天發現機票價格比前一天的便宜一成。因對機票的猜想不同，讓他疑惑詢問：「大家都是怎麼決定下手的時間呢？」

家中「小廢物」竟有百年歷史！ 網湧入朝聖：應該放在博物館

許多人家中都有長輩代代相傳守護的傳家寶，常見的有首飾、服飾、家中擺飾，甚至家產也多有所見。不過日前一名網友在網上分享祖先留給他的竟是一個半世紀前流傳至今的古物，貼文一出也引來許多網友朝聖。

故宮響應「國際冷笑話日」出招 網笑翻：冷到瑟瑟發抖

昨（24）日是「國際冷笑話日」，除了網路上許多冷笑話外，國立故宮博物院也跟上風潮，在臉書分享和館藏搭配的冷笑話，讓許多民眾在炎熱的酷暑中，感受冷笑話的威力，並邀請大眾趁著暑期來故宮看展吹冷氣。

愛台日本人分享這道菜「貼近台灣料理？」 內行人秒認出出處

台灣堪稱美食王國，不論小吃、餐廳應有盡有，讓許多外國遊客讚不絕口。一名日本人分享一盤看似很普通的菜餚，他說這是亞洲朋友做給他吃的，但看菜色彷彿是台灣菜，他也詢問台灣的鄉民們「這道菜比較貼近台灣料理嗎？」

友為收紅包舉辦一人婚禮 網：未來想婚怎麼辦？

結婚是許多民眾人生中最重要的時刻之一，隨著時代發展，婚禮形式也越來越多元。日前，有網友在PTT上表示，有位單身主義的朋友決定舉辦「一人婚禮」，婚禮流程與一般婚禮無異，希望大家可以參加並包紅包給予祝福，讓原PO好奇詢問，有人是否願意參加需要包紅包的一人婚禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦