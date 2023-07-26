5歲兒「摸恐龍」台中醫師娘被起底賣香奈兒假貨 網紅女戰神：檢舉信已寄出

台中一位醫師娘日前和丈夫帶著兒子到花蓮旅遊，在一家麵店點餐時，兒子摸了放在櫃台上的小恐龍，被店家制止後，她認為對方態度不佳，於是錄影後放在自己的臉書公審店家並在Google留一星負評，結果她又被踢爆在網路上賣的香奈兒服飾都是假貨，「網紅女戰神」馮語婷更直接寄出檢舉信件，網友也留言說「她直播賣的東西都淘寶的，照片都找的到」、「賣仿冒品還裝高貴」、「好期待後續。」

馮語婷在臉書指該名醫師娘先霸凌老闆，在那邊錄影到處找老闆麻煩，還嗆老闆沒有小孩，這一輩子也不會有小孩，有夠缺德，還找了律師要告網友。馮語婷說，「來！！我現在就指名道姓講妳，我就是聲援老闆，要告要怎樣都來。」

馮也說，要跟這名醫師娘妳機會教育一下，香奈兒跟迪士尼最喜歡抓仿冒品了，一件都三十萬起跳，還揹條前科侵害商標權，「尤其是妳這種自以為有錢結果賣的都是淘寶貨，妳文章就最好不要刪除。」

馮在文章底下留言也po出她已寄出檢舉信的截圖畫面，還寫說「哇，社團仿冒品被挖呀挖呀挖了！糗大囉！」、「標準的仗勢欺人」、「這種人就是沒踢到鐵板」。目前這名醫師娘的個人臉書及賣貨社團、粉絲專頁皆已關閉，無法找到。