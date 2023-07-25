什麼時候買機票最便宜？ 他認運氣差：早一天買卻貴一成

疫情解封後，許多民眾在今年開始規劃出國旅遊，也讓不少人好奇到底在何時購入機票最便宜。近日，有網友在PTT上分享，自己一直以為機票越早買會越便宜，但他卻在購入機票的隔天，發現機票價格比前一天便宜一成。因對機票的猜想不同，讓他疑惑詢問「大家都是怎麼決定下手的時間呢？」

原PO表示，自己認為越早買機票會越便宜，於是在決定旅行地、觀望機票數日，及推測機票價格不會下降後，便直接刷卡訂購。然而，原PO隔日在網上確認機票時，發現竟比前日買的機票便宜一成，讓他直呼傻眼。

原PO透露，他平時出國若確定好目的地，會習慣在買機票前觀察一至兩個禮拜，確認票價幾乎持平或只有微幅上漲後，便在此時選擇購入機票。這次意外的購票經驗，也讓原PO好奇「越早買機票越便宜」的想法是否有誤，詢問網友過往經驗。

貼文一出，許多網友認為機票並非越早買越便宜，也幫原PO分析票價變動的原因，「當然不一定，變因太多了，油價突然漲了就會比較貴，便宜的票種賣完，剩貴的你看起來也是漲了」、「廉航絕對不是，有沒有促銷才是。之前觀察過3天、3週、3個月前的票，未促銷價都差不多」、「淡季和旺季也會有差」、「清艙才是真的有機會便宜，但何時會有，沒人知道阿」。

也有網友表示買機票是靠運氣，建議原PO購入機票後，就不要再查詢相關價格，「只能擲筊憑運氣，建議買好了就不要再去查，以免影響自己的出遊心情」、「票價調整的理由很多，所以不一定是早買早便宜，所以像前面版友說的，買了就別看了」、「看運氣，我買過1元票。不過機場稅、兵險，有的沒的加一加，也差不多2000」。