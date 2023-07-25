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愛台日本人分享這道菜「貼近台灣料理？」 內行人秒認出出處

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO是位日本人，他分享朋友做的菜餚，好奇地想知道是否有比較貼近台灣料理？ 圖擷自家常菜
原PO是位日本人，他分享朋友做的菜餚，好奇地想知道是否有比較貼近台灣料理？ 圖擷自家常菜

台灣堪稱美食王國，不論小吃、餐廳應有盡有，讓許多外國遊客讚不絕口。一名日本人分享一盤看似很普通的菜餚，他說這是亞洲朋友做給他吃的，但看菜色彷彿是台灣菜，他也詢問台灣的鄉民們「這道菜比較貼近台灣料理嗎？」

這名日本人在臉書「家常菜」貼出多張照片，可看到盤子裡有飯、青菜、兩顆蛋和豬肉，他說這是一名亞洲的朋友做的菜，感覺上有點像台灣料理，除了照片看到的菜色以外，裡面還有雞肉和魚肉。

原PO說這個月（7月）有來台灣旅遊，只去過台北、台南、高雄，他認為台灣的文化很高雅，社會很文明，讓他感到很親切，再加上大自然很美，台灣人對日本人也很好，決定努力在台灣找到工作後就定居。而這次從台灣回日本後就一直在找像台灣的東西，因此他想問台灣的鄉民們，「這道菜比較貼近台灣料理嗎？」

多數人第一眼都認為像是焢肉飯，「焢肉飯，家常料理」、「在台灣叫爌肉飯，也有人稱焢肉飯，是用五花肉去滷，加上隨意的青菜搭配，要肥肉或瘦肉就看個人口味」、「很像焢肉飯，不過我們用的是滷蛋」、「這個應該是用肋排做的焢肉飯，感覺超讚的」、「台灣焢肉飯加滷蛋，再加青菜」、「很像台灣的焢肉飯，就跟我們家的一樣！常常也是焢肉配滷蛋加大陸妹」、「70%的焢肉飯」。

還有網友覺得類似台灣的便當菜色，「是有像台灣的便當菜，只是不知道味道怎樣呢？」、「蠻像台灣的便當」、「很常見的台灣滷肉便當」、「這個應該是台灣的便當菜，女兒是住在日本的台灣人」、「台灣的自助餐，都是這樣打菜的」。

甚至還有內行人表示這應該是廣東菜，「他那個應該不是五花肉，台灣滷焢肉飯是五花肉滷的，他那個應該是滷排骨，然後菜叫鯪魚油麥菜，這是廣東菜，是一種豆鼓鯪魚罐頭下去炒的。做菜給你吃的應該是香港人，因為香港人不愛太肥的肉」。

原PO是位日本人，他分享朋友做的菜餚，好奇地想知道是否有比較貼近台灣料理？ 圖擷自家常菜
原PO是位日本人，他分享朋友做的菜餚，好奇地想知道是否有比較貼近台灣料理？ 圖擷自家常菜

滷肉飯 便當 日本

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