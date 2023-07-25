快訊

昔官運一路亨通…秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

不斷更新／中颱杜蘇芮來襲！北北基桃等19縣市宣布了 全台停班課資訊看這裡

陳水扁宣告「趙建銘醫師強勢回歸」 將到這裡擔任院長

家中「小廢物」竟有百年歷史！ 網湧入朝聖：應該放在博物館

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己祖先留下的「小廢物」，網友一看全驚呆。圖片來源/臉書社團「小廢物俱樂部」
一名網友分享自己祖先留下的「小廢物」，網友一看全驚呆。圖片來源/臉書社團「小廢物俱樂部

許多人家中都有長輩代代相傳守護的傳家寶，常見的有首飾、服飾、家中擺飾，甚至家產也多有所見。不過日前一名網友在網上分享祖先留給他的竟是一個半世紀前流傳至今的古物，貼文一出也引來許多網友朝聖。

原PO在FB社團「小廢物俱樂部」發文，分享祖先留給他的「小廢物」，只見該網友發布了許多照片，卻隻字未介紹照片中為何物。有識貨的網友一看認為不得了，發現裡頭竟有咸豐年間發行的「大清寶鈔」，於咸豐七年印製，距今已有160年以上的歷史，而除了銀票，還有許多舊郵票、舊傳單，原PO也表示，這些只是一部分，祖先還留下了有千年歷史的銅、銀幣，以及有何應欽題字的家族族譜。

網友分享的古物中竟有咸豐七年印製的銀票，距今已有160年以上的歷史。圖片來源/臉書社團「小廢物俱樂部」
網友分享的古物中竟有咸豐七年印製的銀票，距今已有160年以上的歷史。圖片來源/臉書社團「小廢物俱樂部

網友看了紛紛驚呼、「都是寶啊」、「比起其他人，你這個哪算廢物」、「別人的祖先總是不會讓人失望」、「我們對小廢物的定義是不是有『億』點點不一樣」、「炫耀文無誤」、「意義深重的廢物」、「蠻讚的啊，那個時代的美學跟生活」、「銀票：你確定我是廢物？」、「真正的價值難以量化，好棒」、「這不是廢物吧，這是放博物館的歷史文物吧」。

有網友表示「這可以換錢啊啊啊啊啊」、「這不是廢物，是古董，懂行情的會買，你賺了」，原PO則回應認為換錢得到的只是數字，這些文獻的歷史價值遠遠超過買賣所得到的金額，且真正識貨的人不會把這些賣掉，一旦賣掉才是真的虧了。

文物 博物館

延伸閱讀

搭捷運驚見「紫色圓形」行李箱 網知真相笑了：吉祥物請讓位

魏德聖成名作「海角七號」當年為何爆紅？網：草泥馬台北印象超深刻

全台書法字最美的休息公告！網友求寫2024春聯 釣出老闆親自回應

澳門夫婦首遇萬安演習 驚喊「台灣突然安靜！」最想知道1件事

相關新聞

家中「小廢物」竟有百年歷史！ 網湧入朝聖：應該放在博物館

許多人家中都有長輩代代相傳守護的傳家寶，常見的有首飾、服飾、家中擺飾，甚至家產也多有所見。不過日前一名網友在網上分享祖先留給他的竟是一個半世紀前流傳至今的古物，貼文一出也引來許多網友朝聖。

故宮響應「國際冷笑話日」出招 網笑翻：冷到瑟瑟發抖

昨（24）日是「國際冷笑話日」，除了網路上許多冷笑話外，國立故宮博物院也跟上風潮，在臉書分享和館藏搭配的冷笑話，讓許多民眾在炎熱的酷暑中，感受冷笑話的威力，並邀請大眾趁著暑期來故宮看展吹冷氣。

愛台日本人分享這道菜「貼近台灣料理？」 內行人秒認出出處

台灣堪稱美食王國，不論小吃、餐廳應有盡有，讓許多外國遊客讚不絕口。一名日本人分享一盤看似很普通的菜餚，他說這是亞洲朋友做給他吃的，但看菜色彷彿是台灣菜，他也詢問台灣的鄉民們「這道菜比較貼近台灣料理嗎？」

友為收紅包舉辦一人婚禮 網：未來想婚怎麼辦？

結婚是許多民眾人生中最重要的時刻之一，隨著時代發展，婚禮形式也越來越多元。日前，有網友在PTT上表示，有位單身主義的朋友決定舉辦「一人婚禮」，婚禮流程與一般婚禮無異，希望大家可以參加並包紅包給予祝福，讓原PO好奇詢問，有人是否願意參加需要包紅包的一人婚禮。

澳門夫婦首遇萬安演習 驚喊「台灣突然安靜！」最想知道1件事

北部萬安演習昨（24）日登場，在室外的民眾須配合警方疏散避難，路上車輛也得暫停行駛往路邊停。一對澳門夫婦來台剛好目睹萬安演習過程，所有車子時間一到都停駛，而且路上全面清空，只剩警察一人...

日本真的有那麼好？ 他搖頭喊「台灣這點屌打」：選擇一堆

疫情解封，民眾紛紛飛出國，其中日本超受台灣人喜愛。不過近日有網友在PTT以「日本真的有想像中這麼好嗎？」為題發文，表示其他部分先不談，台灣美食真的屌打，日本外食族選擇少的可憐。該文一出，也引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦