家中「小廢物」竟有百年歷史！ 網湧入朝聖：應該放在博物館

許多人家中都有長輩代代相傳守護的傳家寶，常見的有首飾、服飾、家中擺飾，甚至家產也多有所見。不過日前一名網友在網上分享祖先留給他的竟是一個半世紀前流傳至今的古物，貼文一出也引來許多網友朝聖。

原PO在FB社團「小廢物俱樂部」發文，分享祖先留給他的「小廢物」，只見該網友發布了許多照片，卻隻字未介紹照片中為何物。有識貨的網友一看認為不得了，發現裡頭竟有咸豐年間發行的「大清寶鈔」，於咸豐七年印製，距今已有160年以上的歷史，而除了銀票，還有許多舊郵票、舊傳單，原PO也表示，這些只是一部分，祖先還留下了有千年歷史的銅、銀幣，以及有何應欽題字的家族族譜。

網友分享的古物中竟有咸豐七年印製的銀票，距今已有160年以上的歷史。圖片來源/臉書社團「小廢物俱樂部」

網友看了紛紛驚呼、「都是寶啊」、「比起其他人，你這個哪算廢物」、「別人的祖先總是不會讓人失望」、「我們對小廢物的定義是不是有『億』點點不一樣」、「炫耀文無誤」、「意義深重的廢物」、「蠻讚的啊，那個時代的美學跟生活」、「銀票：你確定我是廢物？」、「真正的價值難以量化，好棒」、「這不是廢物吧，這是放博物館的歷史文物吧」。

有網友表示「這可以換錢啊啊啊啊啊」、「這不是廢物，是古董，懂行情的會買，你賺了」，原PO則回應認為換錢得到的只是數字，這些文獻的歷史價值遠遠超過買賣所得到的金額，且真正識貨的人不會把這些賣掉，一旦賣掉才是真的虧了。