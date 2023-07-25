快訊

不斷更新／中颱杜蘇芮來襲！北北基桃等16縣市宣布了 全台停班課資訊看這裡

陳水扁宣告「趙建銘醫師強勢回歸」 將到這裡擔任院長

已神隱1個月…秦剛被免去大陸外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

故宮響應「國際冷笑話日」出招 網笑翻：冷到瑟瑟發抖

聯合新聞網／ 綜合報導
故宮響應「國際冷笑話日」，笑話結合館內藏品，吸引許多網友稱讚。圖擷自臉書粉專「國立故宮博物院 National Palace Museum」
故宮響應「國際冷笑話日」，笑話結合館內藏品，吸引許多網友稱讚。圖擷自臉書粉專「國立故宮博物院 National Palace Museum」

昨（24）日是「國際冷笑話日」，除了網路上許多冷笑話外，國立故宮博物院也跟上風潮，在臉書分享和館藏搭配的冷笑話，讓許多民眾在炎熱的酷暑中，感受冷笑話的威力，並邀請大眾趁著暑期來故宮看展吹冷氣。

故宮博物館臉書分享許多「自創冷笑話」，像是「為什麼下午一點不能講笑話？因為『一點』都不好笑」、「有隻鹿長大就不回老家了，因為這真是條不歸路（鹿）」、「螃蟹沒有生病卻一直咳嗽，因為牠是『甲殼（假咳）類動物』」、「鴨子喉嚨痛會變什麼？南（難）瓜（呱）」，運用諧音梗的笑話結合館內藏品，讓許多網友笑翻天，直呼「太好笑了，喜歡！」、「冷笑話翻轉故宮的冷，小編好厲害」、「太有才了，讓炎炎夏日多了一份文采跟涼意」、「太厲害了，讓人冷到瑟瑟發抖」。

而這並非故宮第一次跟上風潮，去年故宮就曾響應國際冷笑話日，在臉書分享許多和文物相關的冷笑話，今年還特別提到「去年粉絲反映冷笑話太好笑，不夠冷，今年我們一定要冷一點」，吸引許多粉絲注意，不少人大讚「故宮讓藝術品走入生活中」、「好喜歡認真的單位，開這麼有趣的幽默」。

故宮響應「國際冷笑話日」，笑話結合館內藏品，吸引許多網友稱讚。圖擷自臉書粉專「國立故宮博物院 National Palace Museum」
故宮響應「國際冷笑話日」，笑話結合館內藏品，吸引許多網友稱讚。圖擷自臉書粉專「國立故宮博物院 National Palace Museum」

故宮

延伸閱讀

女友超市見「1折扣」沖昏頭直呼賺了92元 他無奈：根本多花500元

套房有沙發沒書桌！大學生怨無處打電腦 租屋族反曝超大優點

他不刷載具怕成「跟不上時代的老頭」 網曝1原因：力挺老人拿發票

澳門夫婦首遇萬安演習 驚喊「台灣突然安靜！」最想知道1件事

相關新聞

故宮響應「國際冷笑話日」出招 網笑翻：冷到瑟瑟發抖

昨（24）日是「國際冷笑話日」，除了網路上許多冷笑話外，國立故宮博物院也跟上風潮，在臉書分享和館藏搭配的冷笑話，讓許多民眾在炎熱的酷暑中，感受冷笑話的威力，並邀請大眾趁著暑期來故宮看展吹冷氣。

愛台日本人分享這道菜「貼近台灣料理？」 內行人秒認出出處

台灣堪稱美食王國，不論小吃、餐廳應有盡有，讓許多外國遊客讚不絕口。一名日本人分享一盤看似很普通的菜餚，他說這是亞洲朋友做給他吃的，但看菜色彷彿是台灣菜，他也詢問台灣的鄉民們「這道菜比較貼近台灣料理嗎？」

友為收紅包舉辦一人婚禮 網：未來想婚怎麼辦？

結婚是許多民眾人生中最重要的時刻之一，隨著時代發展，婚禮形式也越來越多元。日前，有網友在PTT上表示，有位單身主義的朋友決定舉辦「一人婚禮」，婚禮流程與一般婚禮無異，希望大家可以參加並包紅包給予祝福，讓原PO好奇詢問，有人是否願意參加需要包紅包的一人婚禮。

澳門夫婦首遇萬安演習 驚喊「台灣突然安靜！」最想知道1件事

北部萬安演習昨（24）日登場，在室外的民眾須配合警方疏散避難，路上車輛也得暫停行駛往路邊停。一對澳門夫婦來台剛好目睹萬安演習過程，所有車子時間一到都停駛，而且路上全面清空，只剩警察一人...

日本真的有那麼好？ 他搖頭喊「台灣這點屌打」：選擇一堆

疫情解封，民眾紛紛飛出國，其中日本超受台灣人喜愛。不過近日有網友在PTT以「日本真的有想像中這麼好嗎？」為題發文，表示其他部分先不談，台灣美食真的屌打，日本外食族選擇少的可憐。該文一出，也引發網友熱議。

情侶一起過夜！女友只穿內衣躺床 激戰前「1句話」讓他瞬間冷掉

大陸湖北幼兒園一名黃老師，先前因一段教導孩童唱《小小花園》的影片瞬間爆紅，在抖音被瘋狂轉載，超洗腦的歌詞讓她被封為「挖呀挖老師...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦