故宮響應「國際冷笑話日」出招 網笑翻：冷到瑟瑟發抖

昨（24）日是「國際冷笑話日」，除了網路上許多冷笑話外，國立故宮博物院也跟上風潮，在臉書分享和館藏搭配的冷笑話，讓許多民眾在炎熱的酷暑中，感受冷笑話的威力，並邀請大眾趁著暑期來故宮看展吹冷氣。

故宮博物館臉書分享許多「自創冷笑話」，像是「為什麼下午一點不能講笑話？因為『一點』都不好笑」、「有隻鹿長大就不回老家了，因為這真是條不歸路（鹿）」、「螃蟹沒有生病卻一直咳嗽，因為牠是『甲殼（假咳）類動物』」、「鴨子喉嚨痛會變什麼？南（難）瓜（呱）」，運用諧音梗的笑話結合館內藏品，讓許多網友笑翻天，直呼「太好笑了，喜歡！」、「冷笑話翻轉故宮的冷，小編好厲害」、「太有才了，讓炎炎夏日多了一份文采跟涼意」、「太厲害了，讓人冷到瑟瑟發抖」。

而這並非故宮第一次跟上風潮，去年故宮就曾響應國際冷笑話日，在臉書分享許多和文物相關的冷笑話，今年還特別提到「去年粉絲反映冷笑話太好笑，不夠冷，今年我們一定要冷一點」，吸引許多粉絲注意，不少人大讚「故宮讓藝術品走入生活中」、「好喜歡認真的單位，開這麼有趣的幽默」。