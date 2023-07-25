澳門夫婦首遇萬安演習 驚喊「台灣突然安靜！」最想知道1件事
北部萬安演習昨（24）日登場，在室外的民眾須配合警方疏散避難，路上車輛也得暫停行駛往路邊停。一對澳門夫婦來台剛好目睹萬安演習過程，所有車子時間一到都停駛，而且路上全面清空，只剩警察一人，令該名夫婦有些緊張，直呼「台灣突然都安靜了」，貼文一出吸引許多網友留言。
小紅書帳號「澳門夫婦 彼得安娜」發出一段影片，表示租車到淡水遊玩時，剛好碰上北部萬安演習，當演習開始時，所有車輛都停靠路邊，連他們車內導航也發出防空警報通知，在路上沒看見一位路人，只看到警察行走管制交通，「我們沒想到現在1:40的台灣，整個城市都停掉了」。
該對夫婦也透露，之前來台灣很多次，第一次見到萬安演習，覺得既緊張又新奇，雖然交通管制只有半小時，但也給夫婦留下深刻印象，並在片尾好奇詢問網友，「有台灣的小夥伴可以告訴我們是經常遇到（演習）嗎？」。
貼文一出引發討論，吸引不少台灣網友留言解釋，「一年一次而已，但被你們遇到」、「恭喜你們獲得最特別的台灣體驗！不是人人都有機會碰到」、「一年一次，其實該幹嘛就幹嘛，生活照過、班照上，一般民眾如果不是逼不得已，其實都會避開在演習當天的那個時段出門」。
也有網友解釋，萬安演習是分地區進行，提醒該對夫婦如果這禮拜要去別縣市旅遊，要注意時間，「一年一次，演習的縣市不一樣，大概四天」、「北中南演習日期不一樣」、「如果要去其他縣市要注意一下，因為還有三天同一時間」。
2023年萬安46號演習管制日期與地區資訊：
7月24日北部地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣
7月25日南部地區：台南市、高雄市、屏東縣
7月26日東部及離島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣
7月27日中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市
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