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友為收紅包舉辦一人婚禮 網：未來想婚怎麼辦？
結婚是許多民眾人生中重要的時刻之一，隨著時代發展，婚禮形式也越來越多元。日前，有網友在PTT上表示，有位單身主義的朋友決定舉辦「一人婚禮」，婚禮流程與一般婚禮無異，希望大家可以參加並包紅包給予祝福，讓原PO好奇詢問，有人是否願意參加需要包紅包的一人婚禮。
原PO分享，單身主義的朋友向他表示，因為已決定不婚，因此希望舉辦屬於自己的一人婚禮。他透露，朋友指出一人婚禮與其他婚禮無異，同樣會舉辦喜宴和遵循流程，另外還會自己拍婚紗、收紅包等。
原PO表示，朋友希望自己的親朋好友參加時，能包紅包給予祝福，也算是回收部分過去自己參加別人婚禮所包的紅包。特殊的婚禮形式也讓原PO好奇，大家是否願意參加這種婚禮，並送紅包給祝福。
文章底下，部分網友表示不會想參加一人婚禮，更提出對方未來如果想婚是否要再參加的質疑，「不會，因為我也不婚不欠他」、「直接開口要紅包我才不理他」、「不會欸，不知道要幹嘛」、「萬一他之後結婚了，是不是還要再包一次？」
也有許多網友認為，原PO可以依照和對方的交情決定，並表示一人婚禮是很有趣的想法，「感情夠好就去呀，看吃什麼餐廳包個相對應的數字去玩」、「會吧，人家都說了目的是要回收紅包」、「關係有到的話，不管是不是兩個人結婚還是一個人結婚都會去」、「如果辦成有趣的派對，何樂而不為。」
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