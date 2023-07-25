快訊

好幸運！7-ELEVEN開出4張千萬發票 他只花72元買飲料就中獎

連國防部長對意外都感到納悶 迫擊砲彈爆炸事件「關鍵謎團」在這裡

基北北桃明天是否放颱風假？ 蔣萬安：今晚8點會有結論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友為收紅包舉辦一人婚禮 網：未來想婚怎麼辦？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，單身主義的朋友想舉辦一人婚禮，讓他好奇詢問大家是否會參加。示意圖／ingimage
網友表示，單身主義的朋友想舉辦一人婚禮，讓他好奇詢問大家是否會參加。示意圖／ingimage

結婚是許多民眾人生中重要的時刻之一，隨著時代發展，婚禮形式也越來越多元。日前，有網友在PTT表示，有位單身主義的朋友決定舉辦「一人婚禮」，婚禮流程與一般婚禮無異，希望大家可以參加並包紅包給予祝福，讓原PO好奇詢問，有人是否願意參加需要包紅包的一人婚禮。

原PO分享，單身主義的朋友向他表示，因為已決定不婚，因此希望舉辦屬於自己的一人婚禮。他透露，朋友指出一人婚禮與其他婚禮無異，同樣會舉辦喜宴和遵循流程，另外還會自己拍婚紗、收紅包等。

原PO表示，朋友希望自己的親朋好友參加時，能包紅包給予祝福，也算是回收部分過去自己參加別人婚禮所包的紅包。特殊的婚禮形式也讓原PO好奇，大家是否願意參加這種婚禮，並送紅包給祝福。

文章底下，部分網友表示不會想參加一人婚禮，更提出對方未來如果想婚是否要再參加的質疑，「不會，因為我也不婚不欠他」、「直接開口要紅包我才不理他」、「不會欸，不知道要幹嘛」、「萬一他之後結婚了，是不是還要再包一次？」

也有許多網友認為，原PO可以依照和對方的交情決定，並表示一人婚禮是很有趣的想法，「感情夠好就去呀，看吃什麼餐廳包個相對應的數字去玩」、「會吧，人家都說了目的是要回收紅包」、「關係有到的話，不管是不是兩個人結婚還是一個人結婚都會去」、「如果辦成有趣的派對，何樂而不為。」

PTT 單身 婚禮

延伸閱讀

結婚20周年補辦世紀婚禮！甄子丹出動遊艇、豪車告白老婆「未來繼續管管我」

到海島結婚去！華欣度假酒店推出泰式婚禮、單身派對、情侶按摩專案

墨西哥男子娶鱷魚大膽狂親 網友笑：確定牠願意？

男出軌跟其他女子拍婚紗 長沙街頭當女兒面殺妻

相關新聞

友為收紅包舉辦一人婚禮 網：未來想婚怎麼辦？

結婚是許多民眾人生中最重要的時刻之一，隨著時代發展，婚禮形式也越來越多元。日前，有網友在PTT上表示，有位單身主義的朋友決定舉辦「一人婚禮」，婚禮流程與一般婚禮無異，希望大家可以參加並包紅包給予祝福，讓原PO好奇詢問，有人是否願意參加需要包紅包的一人婚禮。

澳門夫婦首遇萬安演習 驚喊「台灣突然安靜！」最想知道1件事

北部萬安演習昨（24）日登場，在室外的民眾須配合警方疏散避難，路上車輛也得暫停行駛往路邊停。一對澳門夫婦來台剛好目睹萬安演習過程，所有車子時間一到都停駛，而且路上全面清空，只剩警察一人...

日本真的有那麼好？ 他搖頭喊「台灣這點屌打」：選擇一堆

疫情解封，民眾紛紛飛出國，其中日本超受台灣人喜愛。不過近日有網友在PTT以「日本真的有想像中這麼好嗎？」為題發文，表示其他部分先不談，台灣美食真的屌打，日本外食族選擇少的可憐。該文一出，也引發網友熱議。

情侶一起過夜！女友只穿內衣躺床 激戰前「1句話」讓他瞬間冷掉

大陸湖北幼兒園一名黃老師，先前因一段教導孩童唱《小小花園》的影片瞬間爆紅，在抖音被瘋狂轉載，超洗腦的歌詞讓她被封為「挖呀挖老師...

好久沒有颱風假 網熱列討論：想吃泡麵、看電影度一日

杜蘇芮颱風來勢洶洶，有民眾為了防颱做準備，也有民眾開始期待久未到來的颱風假。日前，有網友在PTT上分享，小時候住在較低的樓層，每次颱風來時，原PO都要推沙包、舀水，因此好奇詢問網友：「以前颱風來大家都在家裡做什麼？」

米飯別用清水煮！加1物秒變超Q彈日本口感 網狂讚：好吃到哭

米飯是許多人每餐必吃的主食之一，米飯的烹煮技巧更是許多家庭講究的重點，日前有網友分享「煮出好吃米飯」的妙招，只要加上「氣泡水」，就能讓米飯粒粒分明，而且超級Q彈。文章一出，馬上吸引許多家庭主夫、主婦的回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦