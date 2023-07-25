日本真的有那麼好？ 他搖頭喊「台灣這點屌打」：選擇一堆

疫情解封，民眾紛紛飛出國，其中日本超受台灣人喜愛。不過近日有網友在PTT以「日本真的有想像中這麼好嗎？」為題發文，表示其他部分先不談，台灣美食真的屌打，日本外食族選擇少的可憐。該文一出，也引發網友熱議。

原PO表示，自己上個月才去日本，除了偶爾吃一下拉麵，其他時間都在吃和牛，畢竟當地和牛的優勢就在於「俗擱大碗」，雖然生魚片也不錯，但他個人不愛，且這些東西好吃歸好吃，但連續吃一個月也會膩，總體食物選擇性太少，「相比之下台灣的小吃真的比日本強太多！」

原PO舉例，台灣有雞排、鹹酥雞、鹹水雞、滷味、串燒、蚵仔煎…等，隨便想都一堆。便當也是雞排、雞腿、排骨是基本，尤其配菜屌打日本，他們的便當吃不到什麼青菜。另外，原PO也說，各種很在地的港式燒臘，台灣也都吃得到，「甚至我覺得連八方鍋貼都屌打什麼日本王將，我在日本宵夜只能吃全家或LAWSON。日本去玩玩就好了啦，除非自己煮，不然外食族選擇少的可憐」。

對此，有網友認同表示，「台灣的料理比較多樣化，還融合大陸南北料理」、「沒發現去日本嚐得美食就那幾樣嗎？天天吃也會膩」、「日本食物太單調了，而且都太鹹」、「日本有點像英國，好吃的就炸魚，沒幾樣菜」、「日本不是超甜就是超鹹」。

不過也有許多網友幫日本說話，「日本其他地方有沒有贏不知道，但食物上屌打台灣十條街沒問題」、「國民素質碾壓亞洲各國」、「日本食物光是細緻度就屌打台灣，更不用說衛生」、「台灣的便當光是飯就慘輸日本」、「溫帶地區基本上都長不出什麼葉菜類啦，沒菜正常，韓國料理也是，蔬菜都是大白菜、蘿蔔，熱帶地區就會吃到一堆奇奇怪怪的蔬菜」。

除此之外，也有許多網友認為，日本是適合旅遊、不適合長住的國家，「當觀光客血拚大爆買沒問題，真的要在日本工作長住真的不要」、「去玩可以，去住我不要」、「當觀光客很好，長住的話就要三思」。