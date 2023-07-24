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情侶一起過夜！女友只穿內衣躺床 激戰前「1句話」讓他瞬間冷掉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，某天洗完澡準備激戰時，沒想到女友突然問「準備好在我的花園裡挖呀挖呀挖？」讓他瞬間笑了出來。 圖／ingimage
一名男網友分享，某天洗完澡準備激戰時，沒想到女友突然問「準備好在我的花園裡挖呀挖呀挖？」讓他瞬間笑了出來。 圖／ingimage

大陸湖北幼兒園一名黃老師，先前因一段教導孩童唱《小小花園》的影片瞬間爆紅，在抖音被瘋狂轉載，超洗腦的歌詞讓她被封為「挖呀挖老師」，甚至紅到台灣。對此，一名男網友分享，某天洗完澡準備「激戰」時，沒想到躺在床上的女友突然問「準備好在我的花園裡挖呀挖呀挖？」讓他瞬間笑了出來，掀起網友熱議。

該名男網友在《Dcard發文表示，和女友交往5年多，通常只有周末才會前往女友住處過夜，兩人也會趁機「愛愛」，某天原PO洗完澡後，看到女友只穿內衣躺在床上，顧不得頭髮還沒吃乾，便直接撲向女友。

女友問「今天怎麼會那麼主動」，他回應「誰叫寶貝要穿成這樣誘惑我」，沒想到接下來女友說「那你準備好了嗎」，他疑惑表示「準備什麼」，女友卻回「在我的花園裡挖呀挖呀挖」，讓原PO突然大爆笑，直呼「原本充滿情慾的氛圍瞬間沒了」。

文章曝光後，網友紛紛笑翻留言「抖音看太多了吼」、「做好防護措施不然會有大大的花」、「懂種花」、「後花園解鎖」、「女友滿可愛有情趣的」。

情侶 女友 抖音 Dcard

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