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米飯別用清水煮！加1物秒變超Q彈日本口感 網狂讚：好吃到哭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，只要將米飯加入氣泡水煮，就能夠變得香甜Q彈。圖擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
一名網友分享，只要將米飯加入氣泡水煮，就能夠變得香甜Q彈。圖擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

米飯是許多人每餐必吃的主食之一，米飯的烹煮技巧更是許多家庭講究的重點，日前有網友分享「煮出好吃米飯」的妙招，只要加上「氣泡水」，就能讓米飯粒粒分明，而且超級Q彈。文章一出，馬上吸引許多家庭主夫、主婦的回應。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」指出，自從她在日本吃過Q彈的米飯後，回國十分想念這好滋味，於是上網研究，發現有人分享「用氣泡水可以煮出媲美日本的米飯」，她實驗之後發現「煮出來的米飯真的粒粒分明而且超Q彈的！牛肉片捲上Q彈的白米飯，真的好吃到不行」，原PO推測「我想應該是氣泡讓白米在烹煮過程中可以呈現站立狀態，受熱較均勻的關係吧！」

文章曝光後，馬上吸引超多網友留言，「我家的氣泡水機，終於有新任務了」、「原來可以用氣泡水煮飯」、「好特別，有空我也要來試看看」、「我只有日本米跟法國氣泡水，現在在嘗試了，等待出鍋中」、「米跟水的比例是1:1.2」、「基本上米的品質好的話，就算不用氣泡水，也可以煮出站立的米」。

根據「氣泡生活soda-life」指出，氣泡水煮出來的米之所以能更光澤蓬鬆，是因為氣泡水的主要成分「二氧化碳」，產生的氣泡會讓每一粒米在烹煮的時候是呈現站立狀態，使每一粒米受熱均勻，煮出來的飯就會特別的好吃。

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