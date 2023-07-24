米飯別用清水煮！加1物秒變超Q彈日本口感 網狂讚：好吃到哭
米飯是許多人每餐必吃的主食之一，米飯的烹煮技巧更是許多家庭講究的重點，日前有網友分享「煮出好吃米飯」的妙招，只要加上「氣泡水」，就能讓米飯粒粒分明，而且超級Q彈。文章一出，馬上吸引許多家庭主夫、主婦的回應。
一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」指出，自從她在日本吃過Q彈的米飯後，回國十分想念這好滋味，於是上網研究，發現有人分享「用氣泡水可以煮出媲美日本的米飯」，她實驗之後發現「煮出來的米飯真的粒粒分明而且超Q彈的！牛肉片捲上Q彈的白米飯，真的好吃到不行」，原PO推測「我想應該是氣泡讓白米在烹煮過程中可以呈現站立狀態，受熱較均勻的關係吧！」
文章曝光後，馬上吸引超多網友留言，「我家的氣泡水機，終於有新任務了」、「原來可以用氣泡水煮飯」、「好特別，有空我也要來試看看」、「我只有日本米跟法國氣泡水，現在在嘗試了，等待出鍋中」、「米跟水的比例是1:1.2」、「基本上米的品質好的話，就算不用氣泡水，也可以煮出站立的米」。
根據「氣泡生活soda-life」指出，氣泡水煮出來的米之所以能更光澤蓬鬆，是因為氣泡水的主要成分「二氧化碳」，產生的氣泡會讓每一粒米在烹煮的時候是呈現站立狀態，使每一粒米受熱均勻，煮出來的飯就會特別的好吃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言