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4000元頂級buffet竟有「紅龜粿」 網笑稱陷阱題：吃一顆就飽

聯合新聞網／ 綜合報導
「饗 A Joy」為台灣最高價buffet，包括A5和牛、帝王蟹、活龍蝦、鮑魚、海膽和魚子醬等高價食材。圖／饗賓集團提供
「饗 A Joy」為台灣最高價buffet，包括A5和牛、帝王蟹、活龍蝦、鮑魚、海膽和魚子醬等高價食材。圖／饗賓集團提供

位於台北101大樓86樓的buffet「饗 A Joy」，為全台最貴的buffet，晚餐時段加上10%服務費最高為4268元，昨（23）日開幕令不少網友好奇「菜色」有哪些？有網友發現，除了高級食材外，餐點竟還有紅龜粿跟雞蛋糕等平價小吃，直言「太貴了，這種餐點不划算又容易飽」。

日前一名網友在PTT發文表示，他發現全台最頂的buffet「饗 A Joy」，除了高級的帝王蟹外，居然還有平民小吃「紅龜粿跟雞蛋糕」，讓他幽默表示「如果一次把整盤端走狂嗑，老闆會哭出來嗎？」

對此，有網友回應「笑到流淚」、「花四千給你吃個紅龜粿就飽了」、「這種難消化又有飽足感的東西，吃不了幾個」、「居然有鹹酥雞、紅龜粿跟土鳳梨酥，鋪上這種東西在餐廳，也太充數了吧」、「紅龜粿是陷阱題，拿了就中大計，根本是吃到飽詐騙」、「這是喜宴嗎？為什麼要放紅龜粿？」、「真的去吃的不在乎回本CP值吧，想吃就吃。但這種東西吃兩個就飽了」。

「饗 A Joy」的午餐共有兩個時段，首輪是11:30至下午2時，第二輪是下午2時45分至5時15分，單人費用為3280元，晚餐時段是從晚上6時至9時30分，單人價格為3880元加上10%服務費，費用從3608元到4268元。而餐廳的食材豐富，從和牛、伊比利火腿到海膽、帝王蟹、生蠔都有，因此除了紅龜粿這類平民小吃外，還有高級食材能滿足饕客的味蕾。

小吃 餐廳 吃到飽

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