不是黑長髮！男看到「1髮型」秒心動 網贊同：能駕馭都是正妹

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聯合新聞網／ 綜合報導
男網友表示自己是極短髮控，不少人也認為能剪這髮型的人顏值都很高。圖為短髮示意圖。 聯合報系資料照
男網友表示自己是極短髮控，不少人也認為能剪這髮型的人顏值都很高。圖為短髮示意圖。 聯合報系資料照

髮型」可以改變一個人的氣質，有人換了一個髮型就像換了一個人一樣，每個人也因為臉型不同，適合不同的髮型。近日有一名網友表示，自己非常喜歡看到女生剪「極短頭髮型」，只要看到這種女生就會很心動，文一出也釣出大批網友認同，直呼「能駕馭這種短髮的女生都很正，誰不愛呢」。

一名網友在Dcard以「男生喜歡女生是男生頭是正常的嗎」為題發文，他表示不知道為什麼只要看到女生剪「極短髮」就會很心動，但是現實都認識不到這種女生，在網路上認識的也愛理不理，他好奇問「有男性朋友們有跟我一樣是極短髮控的嗎？」

此文一出馬上掀起網友留言，不少人贊同「因為能駕馭這種短髮的女生都很正，誰不愛呢？」、「拜託女生剪極短髮超好看好嗎？這種類型的女生魅力不比長頭髮的女生低欸」、「這不算男生頭吧，算日系短髮，我有同事是這種髮型，好看但要常修」、「極短髮超讚！每天可以省去很多整理的時間，好多年前剪短後就回不去長髮了」、「有，還真的超級正」。

不過也有人認為，「身為資深短髮控我告訴你，會心動是因為你眼睛自動篩選了好看的」、「這個造型，臉小、剪短髮就很好看，臉大剪那樣就大嬸」、「我覺得留這種極短髮的不少欸，但是要同時是正妹很難」、「是人長得好看，你把這髮型放在醜人身上，一樣醜」。

髮型

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