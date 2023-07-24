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大學生因存款太少好焦慮 網建議：這時期提升能力更重要

聯合新聞網／ 綜合報導
身為大學生的網友表示，自己有存款焦慮。示意圖／ingimage
身為大學生的網友表示，自己有存款焦慮。示意圖／ingimage

在物價齊漲的台灣，許多人會擔憂自己的存款難以負擔未來的生活。有網友在Dcard分享，自己是21歲的大學生，家裡每個月會給6000元生活費，自己則在暑假打兩份工可賺將近三萬元。他透露，自己有投資股票，存了近一年的錢卻只有兩到三萬元，擔憂自己存款不足，發文詢問網友如何調解大學生的金錢焦慮。

原PO表示，自己是21歲的大學生，且無背負學貸，現在有兩份打工，可賺近三萬元的薪資。開學後，因原PO會住回學校，家裡則提供每月6000元的生活費，原PO還能透過打工賺到一萬多元。另外他補充，目前對某一課程感興趣，而該課程學費約一萬多元。

雖然原PO有在打工存錢，他卻認為自己對於存款感到焦慮。原PO指出，自己有投資近一年的股票，存款卻只有兩到三萬，他透露，有時遇到想買的東西也會猶豫不決，難以決定是否要為此花錢，因此感到焦慮，詢問網友如何調節存款焦慮。

為獲得其他網友建議，原PO補充，自己約一至兩個月會花2000至3000元購買衣服；若家裡未提供生活費，自己需自付約1000至1500元；打工交通費約300元；慶祝與另一半的紀念日約3000元；回家交通費約100元；娛樂費每月約1000至2000元。

文章底下，部分網友認為原PO可透過記帳發現是否有不必要的開銷，並分享過往存錢經驗，「我覺得你衣服部分可以省，娛樂也有點多。好好記帳可以發現自己會有很多不必要的支出」、「衣服錢省下來…想要不等於需要」、「大學生每個月定期定額，一個月不用多，1500就好，畢業的時候你會感謝自己。」

許多網友也建議原PO應享受自己還是大學生的身分，「大學生的任務就是學習啊，以後找到一份好的正職自然存錢就會快了」、「在學期間心思重心應該學好技能，不是想如何存錢，等出社會後透過技能賺錢，再來思考理財規劃問題」、「如果你沒有家業繼承或技術背景，建議在學生階段該想的是怎麼極大化自己畢業後的價值，這才是最重要的關鍵，為了幾萬塊的存款感到焦慮真的大可不必。」

Dcard 大學生 理財

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