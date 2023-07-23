怕輻射！鄰居貼紙條要求「調好Wi-Fi」 他傻眼：根本沒裝

近日一名網友分享，鄰居在他家門口貼了一張紙條，要求把「Wi-Fi調好」，以免輻射照過來，讓他哭笑不得，因為家裡根本沒裝Wi-Fi，不明白對方為何有此舉。貼文一出，也吸引不少留言討論。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出這張照片，見鄰居在紙上寫下，「把你家Wi-Fi調好，不要讓我家收到（訊號），會有輻射」，最後一句「我們鄰居沒好到那邊去」更是讓人莫名奇妙。對此，原PO無奈表示，鄰居在他們家沒人的時候，貼了這張紙條，「我也只能笑笑的說，你懂Wi-Fi嗎，手拿智慧型手機，但腦子缺了智慧」。

原PO也忍不住隔空科普，「Wi-Fi無線上網使用的電磁波波段一般是2.4GHz到5GHz，和手機使用的射頻電磁波波段接近，比手機使用的頻率稍微高一些，屬於非游離輻射，不至於影響健康」。不過這些都不是重點，因為原PO在留言處透露，他們家根本沒裝Wi-Fi。

對此，底下網友紛紛開酸，「他應該穿防護衣出門，四周都有電磁波太危險」、「他是否應該先把手機丟掉，不然有輻射」、「字好醜」、「跟他說『你家的冷氣電磁波太強了，影響到我的健康，可以不要開嗎』」、「電視、微波爐、吹風機、手機都有輻射…有考慮都不用嗎」。