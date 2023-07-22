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這我的位子！她搭高鐵「自由座」5分鐘被趕 原因曝光兩派戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在高鐵自由座被趕走，好奇離開上廁所的位子該還人嗎。本報資料照片
網友在高鐵自由座被趕走，好奇離開上廁所的位子該還人嗎。本報資料照片

高鐵有分對號及自由座，自由座顧名思義就是能自由入座的位子。有一名女網友表示，最近搭乘高鐵自由座時，有位女子離開了她的位子，結果沒多久就回來，對著她說「這是我的位子，我剛去上廁所」，讓她很傻眼「我有誤解自由座意思嗎？」，引起網友論戰。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文抱怨，最近搭高鐵自由座，因為沒位子站在走道等座位，正好旁邊靠窗的女子起身離開，原po就直接坐下去，結果沒多久，那個女人又走了回來，並且對她說「這是我的位子，我剛剛去上廁所喔！」，意思要原po把位子還給她。

原po雖然有起來了，但卻不解高鐵自由座應該是自由入座，如果她想上廁所可以放外套，或是說一聲，當時她人什麼話都沒有說，4-5分鐘後才回來，原po表示，後來位子給她後，女子沒有說謝謝，甚至還態度很差的瞪著原po與她朋友，因此原po也好奇「到底離開上廁所的位子能不能坐？」

不少人認為，「這個社會就是，人不要臉，天下無敵」、「很多都是這樣，妳可以不讓，到時候吵翻天這樣」、「自由座的意思，有位置就可以坐，妳人太好」、「其實是可以不用讓，不過多一事不如少一事，下次買對號座如何？」、「自由座就不是誰的位置了」、「我都會留東西，無論留什麼東西，就是為了避免這種尷尬狀況」。

但也有一派人覺得，「如果只是去上個廁所，我會還她，有很多人說到重點，如果是行駛中，離開位子的人也只可能去上廁所，不用留什麼東西來佔位」、「所以我之後都不想買自由座的原因就是在這邊，多花幾十元就可以坐有專屬位置」、「但正常邏輯除非到站，不然在列車行駛中應該不會有人坐的好好的不坐吧，中間離開也只能去廁所」。

高鐵

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