沒冷氣難入眠！她在床上放帳篷 作用曝光網讚「生活智慧王」

一到夏天，晚上不開冷氣幾乎無法睡覺，但並不是每個家庭的所有房間都有冷氣。有一名女網友就因為房間沒有冷氣，晚上熱到無法入眠，於是她便想了一個方法，在床上放了帳篷，然後開電扇，讓風在帳棚裡循環對流就不熱了，貼文也讓鄉民們大讚是「生活智慧王」。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」PO出一張照片，只見房間的床舖上除了有枕頭、棉被、竹蓆墊，還放了一頂帳篷，原PO解釋因為房間沒有冷氣，即使開電扇直吹還是熱，她靈機一動便在床上放了帳篷，讓電扇的風往裡面循環對流，這樣就不會越吹越熱了。不過原PO也說若房間的方位會西曬，或者是住鐵皮屋，那就沒有辦法了。

貼文讓鄉民大讚「生活智慧王欸」、「挺優秀的」，還有人建議「下面舗冰塊吧」、「建議可以加個竹席，涼很多」、「移動式冷氣可以考慮！蠻涼的」、「睡地板吧」、「去買個乳膠涼墊更爽」、「冷凝墊也滿涼的」。