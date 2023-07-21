全台書法字最美的休息公告！網友求寫2024春聯 釣出老闆親自回應

店家休息公告，流暢的書法字獲得眾人讚賞。圖擷自《路上觀察學院》

俗話說「字如其人」，寫一手漂亮的字對於工作、交友是蠻有用處的。電腦化時代，很少人會再提筆寫字，一名網友貼出一張店家公休公告，流暢的書法行楷筆法，讓他不禁讚嘆「最美的休息公告」。

一位網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張店家公休公告，說明歇業休息原因及恢復正常營業時間，公告是店家以毛筆書寫，行楷字體筆法流暢優雅，讓原PO忍不住讚賞老闆的書法很美，直言「這應該是全台灣的店家書法字最美的休息公告吧？！」

原PO進一步說明，這公告是住家附近甜不辣店老闆寫的，一直都是這樣寫公告，而且過年時還會寫春聯送附近居民。

貼文曝光，網友同樣讚聲連連，「這字也太美了吧！」、「已經少見了」、「好看，會寫毛筆字的愈來愈少，寫好看的更是稀缺」、「高手在民間」、「神人呀！」、「老闆沒營業的時候應該都在練字」、「這可以開班教書法了」。

眾多留言中，多位網友許願「想請老闆寫2024春聯」，意外釣出老闆留言回應，「沒問題，過年前記得來提醒一下」，還謙虛表示「謝謝大家的讚賞，過獎了！」