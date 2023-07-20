同事辦公室掀衣「露2點」 她嚇傻急求助：是我小題大作嗎

俗話說職場如戰場，如何與同事相處是一門大學問。就有一名女網友PO文抱怨，日前辦公室只有她和一名中年男同事，沒想到對方經過她身旁時，突然掀起上衣露出奶頭，讓她感到十分錯愕，因此上網求助「很猶豫是不是應該跟主管講，我怕大家會覺得我小題大作之類的」，掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard》發文表示，某天下班前，辦公室只剩她和一名年約40、50歲的男同事，未料對方經過她座位時，突然將衣服掀至奶頭以上，接著就這樣走來走去，讓她當下非常錯愕，直呼「這個行為讓我很不舒服，我一直很猶豫是不是應該跟主管講，我怕大家會覺得我小題大作之類的」。

文章曝光後，網友紛紛回應「散熱啊…還好吧，那游泳池怎麼辦」、「不懂男生露上半身到底怎麼了？妳不游泳的嗎？妳不去海邊的嗎？走在路上遇到半裸的男性難不成妳會報警？」、「好像有些人太熱很喜歡把衣服直接掀起來，但感覺滿不得體的」。

還有網友建議，「這次之後妳再提高警覺觀察他接下來的行為舉止，判斷他這次是一時放太輕鬆忘記還在公司或真的是刻意在騷擾妳」、「這個年紀的阿伯很愛這樣，建議先好好勸導一次，不理妳的話直接投訴」。事後，原PO也更新貼文表示，已經向主管報告此事，主管也承諾會處理。