快訊

一票專家預測失準！瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

同事辦公室掀衣「露2點」 她嚇傻急求助：是我小題大作嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，日前辦公室只有她和一名中年男同事，沒想到對方經過她身旁時，突然掀起上衣露出奶頭，讓她感到十分錯愕。 圖／ingimage
一名女網友抱怨，日前辦公室只有她和一名中年男同事，沒想到對方經過她身旁時，突然掀起上衣露出奶頭，讓她感到十分錯愕。 圖／ingimage

俗話說職場如戰場，如何與同事相處是一門大學問。就有一名女網友PO文抱怨，日前辦公室只有她和一名中年男同事，沒想到對方經過她身旁時，突然掀起上衣露出奶頭，讓她感到十分錯愕，因此上網求助「很猶豫是不是應該跟主管講，我怕大家會覺得我小題大作之類的」，掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard發文表示，某天下班前，辦公室只剩她和一名年約40、50歲的男同事，未料對方經過她座位時，突然將衣服掀至奶頭以上，接著就這樣走來走去，讓她當下非常錯愕，直呼「這個行為讓我很不舒服，我一直很猶豫是不是應該跟主管講，我怕大家會覺得我小題大作之類的」。

文章曝光後，網友紛紛回應「散熱啊…還好吧，那游泳池怎麼辦」、「不懂男生露上半身到底怎麼了？妳不游泳的嗎？妳不去海邊的嗎？走在路上遇到半裸的男性難不成妳會報警？」、「好像有些人太熱很喜歡把衣服直接掀起來，但感覺滿不得體的」。

還有網友建議，「這次之後妳再提高警覺觀察他接下來的行為舉止，判斷他這次是一時放太輕鬆忘記還在公司或真的是刻意在騷擾妳」、「這個年紀的阿伯很愛這樣，建議先好好勸導一次，不理妳的話直接投訴」。事後，原PO也更新貼文表示，已經向主管報告此事，主管也承諾會處理。

主管 Dcard

延伸閱讀

妹子泳衣穿反「僅肩帶遮住2點」 男老師驚喊1句結局糗翻了

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」 網搖頭嘆：年輕人不愛了

露體！情侶大馬路上爭執 女子當眾脫掉上衣半裸露胸 網：作賤自己

相關新聞

同事辦公室掀衣「露2點」 她嚇傻急求助：是我小題大作嗎

俗話說職場如戰場，如何與同事相處是一門大學問。就有一名女網友PO文抱怨，日前辦公室只有她和一名中年男同事，沒想到對方經過她身旁時，突然掀...

哥嘆「妹寧低薪留台北也不回台中家」 網直言：問題應在你家

部分民眾嚮往在生活便利、資訊流通快速的台北生活，不過有網友在Dcard發文表示，自己的妹妹在台北五星飯店工作，月薪2萬8千元，每月最多僅存5至6千元，卻仍堅持在台北生活。原PO認為，若妹妹選擇回家鄉不只可以省下生活費，家人還會幫她洗衣、煮飯，不明白為何對方不願回家與家人同住。

全台價值18億地標！「信義哥吉拉」打卡景點爆紅 破7萬人朝聖

台北市信義區的豪宅「陶朱隱園」以螺旋DNA造型的特殊外型且一戶據傳高達新台幣18億元，引發多數人好奇，甚至在Google上獲得「信義哥吉拉」的封號。

日作家平溪線一日遊 「逛貓村、老街」搭車這景象讓他好驚訝

「平溪線」是台鐵的一條支線，由瑞芳出發之後，中間停靠猴硐、三貂嶺等地，終點站則是菁桐車站。猴硐貓村、十分瀑布等景點，都可以經由這個路線前往，因此不只在國內小有名氣，連日本觀光客都經常造訪。

「輔大陳若儀」傳分手惹怒媽 急交代「沉住氣就是妳的」：妳趕快去道歉

化身「輔大陳若儀」的女網友Kelly a因分不到「男友家產」鬧得不可開交，最後男友也現身表明兩人已經分手，但兩人分手收場卻讓Kelly a的媽媽氣炸，質問女兒「同樣事情不要再搞砸2次！」甚至教導她要沉住氣「後面都是妳的」，這段對話曝光後更讓網友嚇傻，喊話Kelly a男友「快逃啊～」。

女友做荷官還被賭客「包養」 綠帽男崩潰：是我把她推入火坑

「綠帽從頭戴到腳！」有男大生在網路上發文表示，他的興趣是打德州撲克，女友會幫忙做荷官，由於有錢賺，所以女友很樂意做，更漸漸經介紹下，幫圈子內其他人做荷官，最近他發現女友回家時間愈來愈晚，女友解釋接了很多荷官工作。日前他不放心前往工作場所接下班，沒料到目擊女友與一名男子前往汽車旅館，待女友出來後，他立即上前質問，女友承認被包養，稱「錢真的太多了」，所以捨不得斷了這段關係。男大生崩潰道，「她是第一個能理解我的興趣跟個性的人，但沒想到卻因為自己的興趣把她推入火坑」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦