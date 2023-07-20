哥嘆「妹寧低薪留台北也不回台中家」 網直言：問題應在你家

部分民眾嚮往在生活便利、資訊流通快速的台北生活，不過有網友在Dcard發文表示，自己的妹妹在台北五星飯店工作，月薪2萬8千元，每月最多僅存5至6千元，卻仍堅持在台北生活。原PO認為，若妹妹選擇回家鄉不只可以省下生活費，家人還會幫她洗衣、煮飯，不明白為何對方不願回家與家人同住。

原PO透露，妹妹原本打算在疫情爆發前離職，被主管以「升遷」機會留下，無奈疫情爆發，飯店業務內容縮編，使妹妹無領班的職稱，工作內容卻與領班無異。原PO指出，妹妹從大二在飯店實習到今年已27歲，雖然目前工作穩定，但月薪僅2萬8千元，若扣掉房租、水電等開銷，每月只能存下5至6千元，讓原PO認為妹妹根本沒必要領低薪在台北生活。

原PO強調，全家都希望妹妹回來住，但對方表示不喜歡家裡氛圍，雖然在台北生活要很節省，但很滿足、交通方便、展覽資源豐富等，以此為由拒絕回家。原PO表示，妹妹認為工作薪水雖然不高，但好處也很多，並舉例能獲得成就感、出外住宿可享有員工折扣與特殊服務、生日時在飯店餐廳享有5折優惠且不限人數用餐、準時下班、尾牙人人有獎等，讓她目前不想離職。

儘管原PO妹妹強烈表達自己留在台北的意願，但原PO仍認為對方太過年輕，「那些成就感什麼的根本比不上薪水好嗎，可能更多的是虛榮感吧。」擔心妹妹若生病或出國，積蓄即無法負擔。原PO發文感嘆，妹妹若能回家可省下不少時間與金錢，不解妹妹為何堅持留在台北工作。

貼文底下，許多網友認為原PO不應過度干預妹妹生活，對方覺得開心最重要，並點出「問題應該出在你家」，直言「他就不喜歡家裡你硬要她回家幹嘛」、「在家被你們貶低然後得憂鬱症有比較好嗎？」、「女生不回家通常是家庭因素」、「可能與其在一個負氣壓的家裡住，還不如一個人在外面自由自在，自己找小確幸比較快樂」、「寧願吃苦，也不想回去這種家庭，你怎麼不檢討一下你們自己？」、「妹妹在工作上獲得的成就感還蠻讓人羨慕的，至少不會覺得自己是個社畜、工作機器」、「她快樂就夠了！人生短暫，能夠知足常樂是多少人沒有的，請不要情緒勒索她。」