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日作家平溪線一日遊 「逛貓村、老街」搭車這景象讓他好驚訝

聯合新聞網／ 綜合報導
日本旅遊作家日前暢遊台鐵平溪線。聯合報系資料照片
日本旅遊作家日前暢遊台鐵平溪線。聯合報系資料照片

平溪線」是台鐵的一條支線，由瑞芳出發之後，中間停靠猴硐、三貂嶺等地，終點站則是菁桐車站。猴硐貓村、十分瀑布等景點，都可以經由這個路線前往，因此不只在國內小有名氣，連日本觀光客都經常造訪。

曾經三度環遊世界，造訪過50個以上國家的旅遊作家高島昌俊，近來在日本媒體「日刊SPA！」分享他乘坐平溪線的觀光遊記。他先介紹平溪起點的瑞芳車站，是超人氣景點九份的玄關口，但他這次遊玩，選擇將該處放在最後一個逛。

高島造訪平溪線的這一天是週末，因此在月台上，早就聚集了不少觀光客，且線路班車僅有四節車廂，讓他驚訝明明只是在地支線，但車內的擁擠程度，卻不亞於通勤的尖峰時段。他的台灣友人則告訴高島，週末一直都是這樣的人潮。

高島先造訪了有「貓村」之稱的猴硐，並在這裡待了一個小時，充分享受了一段療癒的時間。再來他前往三貂嶺，並介紹這裡是臺灣知名的秘境車站，在鐵道迷間特別有名。接著抵達十分車站，逛著日治時期遺留的老街，並且欣賞有「台版尼加拉瓜大瀑布」之稱的十分瀑布，對魄力十足的場面感到十分滿足。

猴硐貓村。聯合報系資料照
猴硐貓村。聯合報系資料照

高島再來坐到底站菁桐，一下月台看到礦場遺跡，就感受到此地的悠久歷史，也稱讚這裡的老街，有著過去日本的氛圍。最終他回到瑞芳站，欣賞九份佈滿燈籠的夜景，並表示在傍晚前後，景色是最漂亮的。就在如此幻想般的美景中，結束了這一天的旅程。

日本 平溪

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