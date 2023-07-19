阿宏翻版！女自曝照片修很大 慘遭男方丟包墾丁落寞看海

日前台中一名林姓女子與男網友相約見面並出遊，沒想到對方竟然將她載到嘉義後「放鴿子」，林女因身上沒錢返家只好求助警方幫忙。無獨有偶，一名女網友也發文透露因為外型的關係，曾經遭到男方丟包，讓她相當受傷，最後化悲憤為力量，努力健身改變自己。

這名女網友在網路論壇「Zuvio」回憶起這件事，她說曾經因為感情受創而自暴自棄，導致身材走樣變得胖胖的，也因此對自己外貌很沒有自信，總是將照片修圖修很大。在身材還是肉肉的期間，曾和一名男生相約去墾丁玩一天，出發前原PO也有坦承自己的外型是胖胖的，如果不喜歡的話要先說，不過對方表示喜歡肉肉的女生，讓她當下很放心。

不過見了面、上了車之後，男方卻沒有想要聊天的意思，不管聊什麼都句點原PO，讓她相當尷尬，雖然如此，對方還是載她到南灣。當時原PO去換完比基尼後卻等不到男方，一開始以為可能是肚子不舒服在上廁所，但卻遲遲不見人影，「打給他也不接，再過半小時後我發現我不能打給他了，因為他把我封鎖ig什麼的也退追，我就自己看海看到下午，坐車回來了」。

經過這件事，原PO瘋狂地健身，如今的身材有變得前凸後翹，她也以過來人的經驗奉勸女孩們，「不要修圖修太大，也要對自己有自信一點」。貼文一出引起眾人的議論，「修圖只要不是太離譜，一般人見都見了，不太會丟包」、「我之前也很胖，但是沒遇到被丟包那麼扯的」、「那些沒能打倒妳的，使得妳變得更加堅強，繼續保持，一定能遇到對的他」。