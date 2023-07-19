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女兒堅持要留學讓單親爸苦惱無力負擔 網齊聲：請她自己貸款

聯合新聞網／ 綜合報導
網友因無法負擔女兒出國留學費用，發文詢問如何說服女兒取消留學決定。示意圖／ingimage
網友因無法負擔女兒出國留學費用，發文詢問如何說服女兒取消留學決定。示意圖／ingimage

出國留學是很多人的夢想，然而留學花費高，並非所有民眾皆可負擔。日前，有網友在「匿名3公社」表示，即將升上大三的女兒突然決定休學，並要前往加拿大念書，讓身為單親爸爸的原PO認為無法負擔留學費用，苦勸女兒打消念頭卻無效，因此詢問網友如何說服女兒改變出國留學的想法。

原PO透露，即將升上大三的女兒突然表示自己已休學，並想前往加拿大念書，此決定也讓身為單親爸爸的原PO感到苦惱，原PO說明，自己月薪約5萬多元，但預估一年的語言學校加四年的大學學費，總費用會超過350萬元，讓他難以負擔。

原PO補充，他在跟女兒說明困難後，女兒卻要求原PO貸款，並表示畢業後會找工作還原PO錢。在雙方難以達成共識下，原PO只好發文求助網友，詢問該如何說服女兒放棄出國留學。

文章也吸引許多網友回覆，幾乎意見一致的認為原PO女兒已成年，應為自己的決定負責，「有什麼樣的能力做什麼樣的事，你的女兒沒有資格要求你貸款，供他去加拿大讀書」、「成年了，可以自己貸款了！」、「很顯然你女兒並不懂事，將來也不見得會認真負責還錢，請直接拒絕她，並說明月薪5萬是貸不到350萬的，貸款額度上限是月薪的22倍，叫她自己想辦法。」

也有網友提醒原PO要確認女兒突然做出決定的原因，「確定不是遇到詐騙集團在洗腦嗎？」、「是不是去追愛情的？」、「她被仲介坑了吧！要她趁年輕去抽打工度假名額，先去打工一年試試水溫再說。」

加拿大 爸爸

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