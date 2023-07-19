什麼東西漲到你買不下去？ 網一面倒喊它：每周吃變一個月吃不到一次

外食族三餐在外，每一餐都得精打細算，近日有網友在PTT抱怨很多東西又開始漲價了，並發文問說「有甚麼東西是已經漲價到你買不下去的了？」不少網友紛紛回覆「雞排」，還說已經好久沒吃了。

該名網友文中舉例，車輪餅從10元、15元變20元；雞排從70元、80元再變90元；剉冰從50元、60元變70元；雞腿便當從80元、100元再變120元。

他說夜市更狠，進去逛一圈，沒花個300、500元出不來，萬物皆漲就是薪水沒漲，而且除了吃，其他東西也悄悄漲起來了。

底下不少網友回應認為是「雞排」，而且超過60元就沒再吃過了。「雞排…從45一路吃到90」、「雞排吧，90太誇張」、「雞排啊，不健康的東西還拚命漲」、「現在買雞排便當比較划算」、「雞排以前每周可以吃現在一個月吃不到一次」、「雞排這麼貴真的吃不下去 ！」、「雞排啊，反正傷身少吃也好」、「雞排吧，看不懂漲什麼，跟茶水一樣。」

此外，也有人覺得是「車輪餅」，「車輪餅不只20吧...的確是不吃了」、「車輪餅不吃15以上的」、「心血來潮才會買」、「紅豆餅路邊攤一年內13變20」、「車輪餅真的超級有感，記得小時候才10元」、「車輪餅，以前一個5塊現在15還比較小，笑死」、「車輪餅吧，那漲幅給有錢人吃吧」、「車輪餅漲到20直接戒了。」

其他人則覺得食物類都漲得非常有感，還有人認為大部分都不是買不起，是不想花那個價錢買，還有人直言，「非必需品都不買了，小吃點心等食品更不用說」、「夜市已經快跟平價沒關係了。」