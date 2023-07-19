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他北漂三年月薪50K存不到錢 網一看開銷懂了：真的好辛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名北漂小資男表示自己來台北工作三年了，月薪五萬，但每個月存不到什麼錢。 示意圖／ingimage
一名北漂小資男表示自己來台北工作三年了，月薪五萬，但每個月存不到什麼錢。 示意圖／ingimage

一名北漂男網友近日發文感嘆，來台北工作第三年了，月薪五萬多但就是存不到錢，最近他有想回南部工作，但一打開求職網站發現薪水更低，他也列出日常生活開銷，包括房租、伙食費、孝親費、保險水電費等，平常自己也有記帳的習慣，但就是感覺人生很無力，許多網友看完他列的開銷費用也紛紛留言安慰說「真的辛苦了。」

男網友在Dcard上以「薪資五萬存不到錢」為題發文，表示自己月薪五萬多，來台北工作三年了，目前每月房租扣掉一萬五，三餐都外食，費用至少也是一萬五，以食跟住來說，開銷大概就三萬了。

他說平常有記帳的習慣，讓自己把不必要花的東西剔除，但一個月最多就是存五千多，感覺人生很無力。最近他有點想回南部工作，但打開人力銀行網站看到的薪水都不滿意，本身又是文科生，覺得念文科的在南部薪水又更低了。有網友問他說兩萬塊跑去哪了？他解釋，有一萬是每個月會給家裡的孝親費，其他則是用來繳保險、水電電信費。

有網友看完留言表示，「我懂你，很多說開銷太大的人，根本不知道在雙北完全靠自己有多辛苦」、「吃一萬五還好吧，台北欸」、「看來看去覺得大家生活都過的很不好」、「那些說吃的花費太高的人，真的每天每餐都吃80塊便當連續30天？不要騙了。」

但也有人不認同，覺得原po根本完全不會省錢存錢還在那邊抱怨，「我月薪43K，台北租房，一個月大概能存15-17K，結論是你過太好」、「想存錢不是開源就是節流啊，如果無法賺更多錢，那就省錢囉」、「吃一萬五根本沒在省錢吧，台北也有便宜的飯啊。」

後來原po也在底下回應，「我不覺得我這樣的消費太爽，我在信義區工作，附近最便宜的便當也大概一百五，有時候晚上得加班到凌晨所以沒辦法住太遠只能住近一點。」其他人則建議孝親費可以再少給一點，或是不要嫌麻煩，三餐有一、二餐可以考慮自己煮，真的會省一點。

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