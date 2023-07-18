見別人家業務服務好！他嘆：遇保險業務員太混 回訊息等很久

許多民眾格外重視保險業務員的專業度、處理事情的態度與效率，日前有網友在PTT上表示，自己的保險業務員與他是高中同學，前年開始讓對方服務，平時對方僅在推銷新保單或保費扣繳失敗時，才會與原PO聯絡。然而，原PO看到女友的保險業務員逢年過節皆會傳貼圖問候後，認為自己的保險業務員較不積極，詢問網友對方是不是太混。

原PO說明，雖與保險業務員是高中同學，但卻不是很熟。前年對方轉行，詢問原PO是否願意讓他服務，原PO考慮自身周遭無熟悉的保險業務員，因此接受對方提議。保險期間，原PO表示，對方僅在推銷新保單或保費扣繳失敗時才與他聯絡，讓第一次買保險的原PO以為，此種保險員與客戶的互動模式為常態。

不過，原PO看到母親與女友的保險業務員在逢年過節時，皆會傳訊息問候，甚至手寫卡片寄到家裡，令原PO不禁與自己的保險業務員比較，他感嘆，去年底詢問業務有無航海王月曆，卻等到今年1月多才給回覆，「想問大家的保險業務也是這樣嗎？還是我的真的太混了？」

貼文底下，部分網友分享自身保險經驗，難以要求每位業務員皆有相同態度，「不同人本來就會有不同的態度」、「這樣很正常，他還有其他大客戶要照顧」、「單一公司較業績導向，保經平台可能較客戶導向。」

也有許多網友強調保險業務的專業度才是關鍵，「但我認為好的業務員是當客戶出保時，努力為客戶爭取最大理賠才是關鍵」、「重點是出事會不會積極處理理賠吧」、「出事他有好好用心替你處理，或是有問題詢問，他有用心資訊正確才重要。」