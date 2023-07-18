快訊

颱風「杜蘇芮」最快周四生成 「這天」恐雨襲東台灣

趙春山1句話遭解讀「馬英九切割金溥聰」 馬辦蕭旭岑回應了

未禮讓…新婚妻遭小黃運將撞死 昏迷7天丈夫忍痛拔管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

死人優惠？買票帶「死亡手冊+軀體」享半價 工程師無奈：不是被駭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，某次逛到某間牧場網頁時，仔細一看其票價資訊，驚見憑「全身死亡手冊+軀體者」，可享半價優惠。圖／翻攝自Dcard
一名女網友分享，某次逛到某間牧場網頁時，仔細一看其票價資訊，驚見憑「全身死亡手冊+軀體者」，可享半價優惠。圖／翻攝自Dcard

難道是系統被入侵？一名女網友在Dcard分享離奇經驗，表示爸爸近日在搜尋出遊地點，逛到某間牧場網頁時，仔細一看其票價資訊，上頭出現了一句令人看不懂的內容，寫道「根據本人全身死亡手冊，本人及軀體者1人可享半價優惠」，引起網友熱議。

原PO曬出爸爸手機截圖，只見網頁售票資訊多處皆符合常理，唯獨在優惠票價區域附註，購票者根據全身死亡手冊及軀體可享半價優惠，且同樣持iPhone 13的原PO媽媽也呈現相同結果，讓她不禁開玩笑道，「意思應該是你死後可以和你的靈魂半價優惠入場吧」。

貼文一出，網友們紛紛猜測，「後台工程師想說平常網頁也沒人看上班無聊在跟同事玩？結果後台一看發現靠背有人正在瀏覽，網頁趕快改回來」、「真的很奇怪」、「還以為是效仿紐西蘭披薩的死後付款」、「挺恐怖的」。

對此，專業網友則現身說法，原來一切都是Google翻譯搞的鬼，「是翻譯問題，有時候網頁會以為這是外文，自動翻譯回中文，所以意思才這麼奇怪哈哈哈」、「很多人不知道是翻譯問題，身為工程師有次遇到使用者以為系統被駭被竄改，搞得雞飛狗跳，想忘記都不行」、「Google翻譯不知道在搞啥」、「用ChatGPT也會這樣，翻譯會壞掉，要把自動翻譯關掉」。

網友實測，當網頁內容經Google翻譯後，便會出現如原PO遇到的奇異狀況。圖／翻攝自Dcard
網友實測，當網頁內容經Google翻譯後，便會出現如原PO遇到的奇異狀況。圖／翻攝自Dcard

票價 Google Dcard

相關新聞

死人優惠？買票帶「死亡手冊+軀體」享半價 工程師無奈：不是被駭

難道是系統被入侵？一名女網友在Dcard分享離奇經驗，表示爸爸近日在搜尋出遊地點，逛到某間牧場網頁時，仔細一看其票價資訊，上頭出現了一句令人看不懂的內容...

他吃完泡麵丟竹筷到湯裡 用途曝光網大讚「生活智慧王」

泡麵是不少人快速果腹又省錢的最佳選擇，只要沖泡熱水，等個兩三分鐘就可以輕鬆品嚐。有一名網友在抖音上傳影片，分享吃完泡麵後筷子的另類用法，影片一PO出讓不少人看了也嘖嘖稱奇，大讚原PO是「生活智慧王」。

想買高CP值家具首選IKEA？內行狂推1日系品牌：便宜耐用還有組裝服務

瑞典家具賣場「IKEA宜家家居」販售的商品不僅價格便宜，且設計簡約款式多樣化，深受不少小資族喜愛。不過有民眾過去曾聽聞IKEA的家居用品品質不太好且不耐用，因此詢問還有沒有推薦的其他品牌，其中不少網友大推日本品牌「宜得利家居」。

不是台南Josh哥？他怨女友整天喊這男人名字 全場嗨翻：超帥

一部戲劇如果被定位成愛情劇，除了劇情要適當拿捏狗血、甜蜜要素，主角們的顏值也相當重要。日前一名男網友抱怨，女友最近很沉迷一部大陸愛情劇，整天狂喊該劇男主角的名字...

便當「2菜色定律」讓她一見就崩潰 網友護航：明明天作之合

台灣人追求快速，許多人為節省時間多會選擇購買便當店或自助餐，而目前有些便當店、自助餐店進駐外送平台，許多店家陸續開放外送服務，使民眾不必到店面也能自由選購。不過近日便有一名網友發文抱怨，為何便當裡的配菜有苦瓜就會有茄子，讓她十分納悶。

女子自稱未來媳婦狂向男友討家產… 網看傻揪1字疑：輔大陳若儀重出江湖？

還沒結婚前，情侶通常會把財產分清楚，不過近日一名女子上網發文抱怨，男友爸媽承諾會把自己當女兒般疼愛，但男友分家產時自己卻「沒份」，奇葩行徑令人目瞪口呆，而網友看了對話紀錄後也抓出關鍵字，懷疑他就是先前「流水席之亂」的女主角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦