死人優惠？買票帶「死亡手冊+軀體」享半價 工程師無奈：不是被駭

難道是系統被入侵？一名女網友在Dcard分享離奇經驗，表示爸爸近日在搜尋出遊地點，逛到某間牧場網頁時，仔細一看其票價資訊，上頭出現了一句令人看不懂的內容，寫道「根據本人全身死亡手冊，本人及軀體者1人可享半價優惠」，引起網友熱議。

原PO曬出爸爸手機截圖，只見網頁售票資訊多處皆符合常理，唯獨在優惠票價區域附註，購票者根據全身死亡手冊及軀體可享半價優惠，且同樣持iPhone 13的原PO媽媽也呈現相同結果，讓她不禁開玩笑道，「意思應該是你死後可以和你的靈魂半價優惠入場吧」。

貼文一出，網友們紛紛猜測，「後台工程師想說平常網頁也沒人看上班無聊在跟同事玩？結果後台一看發現靠背有人正在瀏覽，網頁趕快改回來」、「真的很奇怪」、「還以為是效仿紐西蘭披薩的死後付款」、「挺恐怖的」。

對此，專業網友則現身說法，原來一切都是Google翻譯搞的鬼，「是翻譯問題，有時候網頁會以為這是外文，自動翻譯回中文，所以意思才這麼奇怪哈哈哈」、「很多人不知道是翻譯問題，身為工程師有次遇到使用者以為系統被駭被竄改，搞得雞飛狗跳，想忘記都不行」、「Google翻譯不知道在搞啥」、「用ChatGPT也會這樣，翻譯會壞掉，要把自動翻譯關掉」。