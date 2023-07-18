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台灣人英語偏弱？他曝教授Cancel講Cancer 網齊喊：別糾錯

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的教育政策使台人從小便開始接觸英文。示意圖／ingimage
台灣的教育政策使台人從小便開始接觸英文。示意圖／ingimage

英語作為全世界通用語言，台灣人有人從幼稚園便開始接觸英文，從小學到大學都有必修的英語課程，每個階段都能不斷累積自己的英文能力。不過日前一名網友發文詢問「台灣人的英文是不是偏弱」，引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT發文分享，他曾遇過一個獸醫系的人說「Are you remember」，而在被糾正是「Do you」後，竟惱羞成怒表示英文只要能溝通就好，不要玩文字遊戲。另一次，一位國立大學的教授在重要會議上脫口而出表示要把自己的行程「cancer（癌症）」，正確應為「cancel（取消）」，結果引起旁人一陣調侃，問他是不是要去醫院，當時那位教授也十分惱怒，這些經驗讓原PO十分好奇究竟台灣人的英文水平如何。

許多網友一針見血，「台灣人就愛面子，被糾正就惱羞」、「最討厭一堆人在那喊文法又不重要，他們外國人也聽得懂，也沒苛求文法，講這種話的有87%都是不想增進自己爛能力在那找藉口擺爛的」、「台灣人學英文只花在考試上，但連考試分數也不怎麼理想，大輸南韓」。

不過多數網友認為只要對方聽懂就好，不用太苛刻，「語言本來就是用來溝通的，對方能理解要表達的意思就行了」、「反而覺得台灣人英文過分好，說英文被外國人問過多次是不是住過美國」、「糾正魔人反而是台灣人不敢講的原因」、「本來就是能溝通就好，沒事幹麻要刁難非母語者的文法？」、「真心覺得說得通就好，糾正很雞掰」。

英文 台灣人

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