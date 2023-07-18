想買高CP值家具首選IKEA？內行狂推1日系品牌：便宜耐用還有組裝服務

瑞典家具賣場「IKEA宜家家居」販售的商品不僅價格便宜，且設計簡約款式多樣化，深受不少小資族喜愛。不過有民眾過去曾聽聞IKEA的家居用品品質不太好且不耐用，因此詢問還有沒有推薦的其他品牌，其中不少網友大推日本品牌「宜得利家居」。

一名女網友在Dcard發文問說「想省裝潢費就去買IKEA嗎？」，表明身邊有朋友買了新房子，由於有預算考量，決定省下室內設計的費用，然後自行添購IKEA的家居用品來做擺設。原PO提到，雖然IKEA主打親民價格，而且家具款式多樣、風格簡約，「但有些人覺得IKEA品質超爛，木頭材質的家具碰到酒精過沒多久一定損壞」，同時也認為運費很貴，好奇「大家如果想省錢買家居用品，會選擇哪個品牌呢？IKEA會是大家的首選嗎？」

有部分IKEA愛好者表示，「我自己很喜歡IKEA，十年來買的東西都用得很開心。我都是花錢組裝，然後櫃子寬度選窄版才耐重，桌子椅子都選摸起來紮實一點的，最大原則是千萬不要貪便宜買最便宜的款式，最便宜的款式都很輕薄，然後很不耐用」、「如果是簡約路線，IKEA很多白色簡單的單品可以挑選，買鐵製品好像比較不雷」、「選IKEA不是因為便宜，是其他太醜又太貴了」。

若說到其他品牌，不少人推薦宜得利，「大型傢俱比較推宜得利欸，IKEA是讓我感覺比較不精緻，買小物還可以」、「我會選宜得利，專人宅配加組裝定位，家具品質也很耐用」、「推宜得利，組裝服務品質又好」、「多數買HOLA或宜得利，IKEA材質得挑，他們家最實在的其實是廚房用的杯子碗盤這類，好看又耐用」、「前屋主留給我的衣櫥就是宜得利的，大概一萬出頭，蠻不錯用的」、「IKEA其實不會比較省，運費加組裝費很可觀，如果自己組裝花時間又累得要死會懷疑人生，材質如果選便宜一點的東西，通常比較不耐用，宜得利可以看看，之前買了電視櫃蠻耐用的也不會太貴」。

另外有網友建議原PO可以到五股家具街逛逛，「如果你住台北的話，去五股工業區的家具行或新五路那邊買比較好，IKEA很多要自己組裝，有些木頭桌子沒上漆其實很難照顧」、「現在還可以去問看看要拆掉的代銷中心，有沒有要出清樣品屋的家具」、「現成家具都不貴，訂做才會貴，可以去找出清特賣可以省很多」。