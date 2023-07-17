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男大生搭捷運見「這1幕」爆氣轟腦袋進水 真相曝光網一面倒不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男大生表示，搭捷運時發現總是有人喜歡站在座位旁邊最窄的走道上，讓他超不解，貼文引發討論。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
一名男大生表示，搭捷運時發現總是有人喜歡站在座位旁邊最窄的走道上，讓他超不解，貼文引發討論。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台灣大眾運輸便利，捷運更是不少人不可或缺的交通工具。然而，近日有一名男大生PO文表示，搭捷運時發現總是有人喜歡站在座位旁邊最窄的走道上，還提到台灣學生搭捷運根本不在乎後背包會不會頂到後面的人或擋住別人的動線，讓他氣得直呼「真的很差勁」，引來網友熱議。

該名男大生在《Dcard發文表示，日前搭捷運時，看到最窄的走道被一個背著後背包的女學生擋住，另一位乘客也站在座位旁的走道，「當時車廂裡的乘客不算多，不懂為什麼偏偏有人要站在座位旁邊最窄的走道上？人多就算了，大家擠一擠，人少時還要擋在走道，腦袋進水囉？」

原PO接著說，台灣的學生搭捷運，不管車廂裡人多、人少，根本不在乎後背包會不會頂到後面的人或擋住別人的動線，「真的很差勁，學校都沒在宣導嗎？」

貼文曝光後，網友卻一面倒不挺，「為什麼站在那裡？因為有桿子可以抓，很難理解嗎」、「我是覺得站裡面一點可能是為了讓後面的人好進來」、「因為我聽廣播說儘量往車廂內部移動，那個地方算是車廂內部吧？如果不能站的話，哪邊才算是車廂內部？常常看一大堆人擠在車廂門口，但裡面其實超空」、「其實捷運一直有宣導包包要往前背啊，除了圖文、廣播也都有，我看根本沒人注意吧」。

捷運 車廂 台灣 Dcard

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