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巷口突現28根密集黃色防撞桿 網笑瘋：傳送點出現了？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現路上有28根防撞桿密集的圍成三角形，好奇真實作用。圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
一名網友發現路上有28根防撞桿密集的圍成三角形，好奇真實作用。圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

警示防撞桿常設置於雙向車道中央、安全島的岔路出口兩端，用於提醒用路人注意，或是隔絕道路附近一些不能通行、禁止停車的地點。不過日前有網友發現，北市某巷口突然出現了28根密集防撞桿圍成的三角形，感覺很沒必要，讓他好奇「這些防撞桿的用處在哪？」不少網友幽默表示「這是傳送點」，最後則是該處所屬機關農田水利署出面曝光用意。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出了一張照片，只見在一間民宅旁，有幾輛機車停放，而機車後方竟立了28根防撞桿，且圍成三角形，裡面並沒有放置任何東西，讓原PO好奇發問「這是什麼用途呢？」

對此，不少人發揮想像力，「傳送點，用來找遊戲管理員用的」、「玩跳棋用的吧」、「把小孩放在三角形裡面養」、「雞籠」、「私人土地吧，台北寸土寸金，顯示出我用積蓄買了這塊地」、「讓人走累了可以在裡面安全休息，還可以打坐修行」。

有些內行人指出，「這一定是平常有人在這邊停車，擋道機車出入」、「畸零地，不想被免費使用」、「可能是巷子內的第一棟住戶不讓別的汽車停，保障大多數住戶有機車位可以停」。有自稱附近居民的網友表示，「有住戶抗議被停車！然後協調後……就這樣」，而該處所屬機關農水署則回應，因為該處公有地出現停車亂象，遭隨意佔用，所以設置防撞桿來避免，未來將再研議其他方式處理。

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