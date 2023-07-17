驚喜見她穿著火辣聲援716遊行 網友大喊「王小姐是對的」
日前租屋族王小姐因鐵門生鏽，與房東發生爭執，且在接受媒體訪問時身穿火辣爆乳裝，因而受到許多網友關注，多數網友一面倒喊「王小姐是對的」。日前又有網友在臉書轉發王小姐參與716遊行，大呼「王小姐是對的，今天有誰也在現場？」
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出王小姐的辣照，只見她身穿低胸爆乳裝，外面搭配一件牛仔背心，手持「公平正義」的扇子，到716遊行聲援，讓原PO嗨翻直呼「王小姐是對的，今天有誰也在現場呢？」
貼文曝光後，有許多網友回應「王小姐是對的」、「無限期支持王小姐」、「王小姐也有去，果然是對的」，但也有人針對716遊行發表評論，「現場變成造勢大遊行，很多政客講了造勢場合才能講的話，讓人很失望」、「這場遊行是為了居住正義和司法正義，不是為了選舉拉票來互相攻擊」、「台灣人在大熱天上街頭，王小姐有情有義，連長輩都站出來了」。
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