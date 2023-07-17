驚喜見她穿著火辣聲援716遊行 網友大喊「王小姐是對的」

愛美是人的天性，不論男生或女生，許多人都希望自己的外貌打扮都能夠帥氣、亮麗，成為眾人的目光，也因此有不少人會選擇去整形，試著將自己變得更完美。一名女網友日前到台北市東區吃飯，結果看到一個女生做了一個奇特的動作，她立刻秒懂對方剛做完整形。女網友也問這麼多人都去整形，自己是不是也要跟進一下，而貼文引來兩派網友爭辯。

2023-07-16 16:06