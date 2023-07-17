妹子泳衣穿反「僅肩帶遮住2點」 男老師驚喊1句結局糗翻了

全台飆高溫，許多民眾都會去游泳消暑一下。就有一名女大生PO文表示，最近突然想起國小游泳時，泳衣穿反的尷尬經歷，泳衣的兩條線就是剛好擋住奶頭，旁邊全露出來，男老師看到後驚喊「妳泳衣穿錯邊了」，讓她崩潰直呼「羞愧到想直接跳進水裡」。

該名女大生在《Dcard》發文表示，天氣太熱想去游泳，就突然想起小時候游泳的糗事，國小二年級時，老師帶他們去游泳，她帶了一件連身泳衣，前後都是圓領設計，唯一不同的是後面領子挖得比較深，穿上後覺得很奇怪，「那兩條線就是剛好擋住奶頭，旁邊全露出來」，不過由於當時年紀小，胸部還沒有發育，因此沒有想太多。

沒想到男老師看到後隨即驚喊「妳泳衣穿錯邊了」，讓原PO羞愧到想直接跳進水裡，也馬上衝進更衣室將泳衣換回正面，原本以為沒事了，結果回學校後，老師又再度提起這件事，讓她大呼「真的有夠蠢」。

文章曝光後，網友紛紛回應「抱歉，但是忍不住笑出來了」、「希望這事沒有成為妳的陰影」、「幸好我只有泳褲穿反」、「看完想說妳會不會是我朋友哈哈哈，當時小五我朋友泳衣跟妳一樣款式，然後也是穿反，下水前都沒人發現，後來我潛入水裡才看到她兩顆露在外面，泳衣的肩帶卡在兩顆的旁邊，我整個嚇到馬上叫她去重穿」。