台式飯糰大比拼！女推飯糰必加「2物」 宜蘭人一面倒：我懂妳

台灣各地飲食皆有其特色，同道佳餚在不同地區的口味也不盡相同，舉例來說，粽子便有分成北部粽及南部粽，北部粽較鹹，口感粒粒分明，南部粽則較清淡、軟爛，因此到不同縣市旅遊時，常常會發現同個食物竟然也會有如此多的變化，日前便有一名女子在網上發文表示，「飯糰除了包荷包蛋以外的蛋都是邪教」，引來千名網友熱烈討論。

原PO在FB社團「爆廢公社二館」表示，自己在桃園南門市場買了飯糰之後卻發現沒醬油，除此之外飯糰裡面竟然還是包滷蛋，讓她直呼，身為宜蘭人，飯糰的飯一定要淋醬油，蛋要加荷包蛋，她也說道，醬油雖然可以在家裡自己加，但是蛋已經回不去了。原PO也在文末開始尋找同好，「滷蛋飯糰的朋友們快來跟我信荷包蛋教」。

貼文一出，隨即有大批宜蘭人朝聖，「身為宜蘭人，我都是淋辣油，一定要荷包蛋的呀」、「宜蘭飯糰吃法：醬油、辣油、荷包蛋、肉鬆、油條、菜圃～從小吃到大的飯糰都是這樣，突然少一樣會覺得很怪」、「羅東人路過，古早味飯糰就是要醬油包油條、荷包蛋」、「我家是宜蘭某鄉下的傳統早餐店，真的就飯糰加荷包蛋加醬油加辣油超好吃」、「宜蘭加一！我懂妳」。也有外縣市網友愛此吃法，「推，我也是荷包蛋派」、「飯糰包滷蛋什麼玩意…當然是荷包蛋加醬油」。

不過一些網友也表達了不同看法，「但是這顆看起來很厲害捏」、「看起來就是很好吃的感覺！我餓了」，更有網友表示無法接受飯糰加醬油，「滷蛋讓飯糰看起來比較大包，飯糰沒在加醬油，感覺太重鹹了」、「我還真的從來沒看過飯糰裡是荷包蛋的」、「沒吃過有荷包蛋的飯糰，但是醬油好噁心沒辦法」。