她驚訝台北市東區好多女孩做過這1件事 網認同：朋友都有做

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聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在東區看到不少女生整形過，讓她也很猶豫是否自己也該整形。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
原PO在東區看到不少女生整形過，讓她也很猶豫是否自己也該整形。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

愛美是人的天性，不論男生或女生，許多人都希望自己的外貌打扮都能夠帥氣、亮麗，成為眾人的目光，也因此有不少人會選擇去整形，試著將自己變得更完美。一名女網友日前到台北市東區吃飯，結果看到一個女生做了一個奇特的動作，她立刻秒懂對方剛做完整形。女網友也問這麼多人都去整形，自己是不是也要跟進一下，而貼文引來兩派網友爭辯。

女網友在PTT以「台北東區那好多年輕女孩整形」為題發文，她說日前到台北市東區吃飯，看到一個女生的鼻子用夾板固定住，原PO立刻明白這是剛隆鼻手術完後要固定鼻子的動作。她說這不是第一次在路上見到，可見得現在很多人都跑去整形，「那對比之下，自己不去整也就等於自己會愈變愈醜了喔？整形成全民運動…是不是要與時俱進也去醫美一下？」

貼文引起兩派網友爭論，有人不以為然地說「妳會這樣想就已經輸了，妳確定大家整完是變美嗎？」、「像我這種天生美的都快變成普妹了，很不爽啦」、「整的老了會垮喔，要終生整修。人會老，整的部位會隨著時間變形，而且不見得會變形成自然的樣子，所以要一直進廠維修」、「不要浪費錢，整了要一直保養，保養多了就不自然了，妳看很多一開始自然的藝人，過一段時間就整個塑膠了」、「這種事不好說啊，也是很多漂亮的女生整歪了，而且不乏是有錢的人，運氣不好反而變醜」。

但也有人力挺「整形正夯，看臉時代」、「要整就去啊，投資自己外貌、技能、健康都好啊」、「讓自己更有自信也不是壞事吧」、「現在整形就跟染燙頭髮一樣普遍了」、「牙齒都可以矯正，為什麼臉不行？」、「有同感，看到身邊朋友都是醫美微整，真的有認真思考是不是自己不做就輸了」。

整形 東區

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