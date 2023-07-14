搭捷運驚見「紫色圓形」行李箱 網知真相笑了：吉祥物請讓位

捷運有時會有創意的裝置藝術，尤其親子車廂有豐富的色彩與圖片，吸引許多小朋友的目光。不過日前一名網友搭乘機場捷運時，以為隔壁旅客的行李箱是「紫色圓形」箱，過了一陣子才爆笑發現「這是吉祥物」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，他在搭乘捷運時，所在車廂的座位都布置成紫色的，有許多乘客放置行李，還有一位旅客腳前放著一個行李箱，右手撐在另一個「圓形物體」上，讓原PO以為該旅客帶了「紫色圓形行李箱」。

過了一陣子，他定睛一看才發現，這是車上的吉祥物，是一隻紫色身體，藍色鳥嘴的裝置藝術，陪伴人們一起搭捷運。這讓原PO笑稱「原本以為是行李箱，越看越不對勁，才發現是吉祥物……」。

文章曝光後，引發網友熱議，有人笑稱「乘客下車時，你怎麼沒跟他說『你的鳥沒帶走』？」、「問乘客為什麼要多佔用一個位置」、「這隻鳥每天要花多少錢來買票？」、「人多的時候看到牠坐在那，可能心情會不太好」、「真的滿佔位置的，而且沒有功效」、「不知道有沒有人會要求這隻鳥讓座」，也有內行的網友表示，「這是桃園捷運的吉祥物『臺灣紫嘯鶇』」。