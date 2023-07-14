開車行經十字路口停車禮讓 行人一個動作讓駕駛超暖心

汽機車在路口不禮讓行人的情況屢見不鮮，也因此讓台灣背負了「行人地獄」的惡名，不過日前一段影片則有暖心的一面，一名駕駛行經一處十字路口，見到有行人準備過馬路，他依照規定停車禮讓，對方見狀就向駕駛比了個「讚」的手勢，讓駕駛看了很暖心。

這名駕駛將行車紀錄器影片投稿到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，他當時開車在巷弄裡，行經到一處十字路口時，剛好有一位男子準備過馬路。一開始這名男子見到有車子過來先停頓了一下腳步，駕駛見狀也將車子慢下來，並且停住禮讓對方先過。就在男子走過去時，伸出了右手並豎起大拇指，向駕駛比了個「讚」的手勢。

駕駛說自己平常在路上都會停車禮讓行人，但這次卻是第一次遇到有行人向他比「讚」，讓他覺得非常暖心。駕駛也呼籲各用路人，「就算是巷子內無號誌、斑馬線的路口，還是停讓一下行人，不會花多少時間的」。

影片讓不少人看了大讚，「其實這樣互相真的很開心，停讓行人，他們有跟我點頭或是揮個手我都覺得心暖暖的」、「就是要這樣互相禮讓，社會才會變更好」、「互相真的能讓世界更好，有時會遇到那種故意低頭邊滑手機邊過馬路的，然後慢慢走、慢慢走，真的很讓人無言」、「怎麼感覺這位大哥走路有風啊」、「行人看到車子停讓，也要快速通過，大家互相，才能維持和諧」。