茶葉蛋鍋貼紙條 他看完滿頭問號！網笑翻想到這隻恐龍
便利超商售有茶葉蛋，相當適合嘴饞或宵夜的時候吃，不過有時候電鍋內若沒有蛋，或是蛋還在煮，店員多會貼上紙條提醒，不過近期有消費者在超商驚見奇特的紙條寫著「No Eee」，讓許多人回想到動畫中恐龍的經典台詞「yee」，笑翻眾人。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並貼出一張便利超商茶葉蛋電鍋的照片，由於暫時沒有蛋，因此電鍋上貼著一張紙條，不過紙條上卻寫著「No Eee」，推測是原本要寫「No Egg」，卻不小心寫錯，奇特的紙條讓發文網友不解表示「No E⋯⋯咦？」
其他網友紛紛聯想到動畫中恐龍的經典台詞「yee」，有人留言「yee圖使人問gg呢？」、「Eeeeeeeee」、「no eee 恐龍」、「泰國腔啦」、「我想店員想表達的是一種驚訝的情緒」。
還有人留言「Eee人力銀行」、「你的gg呢？」、「超商店員不意外」、「多益100了吧」、「讀書真的很重要」、「笑到肚子痛」、「人家就說沒有gg（蛋）惹」、「沒有gg了」、「現在就在 #metoo 啊， 不敢放gg」、「警察 這個鍋裡沒有gg」、「寫到背面去了吧」、「他的英文老師會哭」。
而網友所提及的恐龍台詞「Yee」來源為動畫《恐龍的冒險》的義大利語配音版中，恐龍Oro誤讀一句台詞。在原片中，Oro原本是想叫另一隻恐龍Peek的名字，但卻口誤叫了聲「Yee～」，因而爆紅成為迷因梗圖。
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