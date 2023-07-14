熱炒店白飯改收費1碗10元「不如吃泰式」？ 網喊：沒錢別出門

日前北科大學生到熱炒店用餐，卻因為白飯問題引發兩邊爭議，甚至鬧上媒體版面，有網友對此提出疑問，若店家不再免費供應白飯，反而改成要收費，這樣大家還會想去吃熱炒嗎？但大多數人都認為10元根本不貴，而且去熱炒店也不是為了吃白飯。

這名網友在PTT以「白飯一碗要10元你還會去吃熱炒嗎？」為題發文，他提到最近吵得沸沸揚揚的北科大「白飯之亂」事件，讓熱炒店店家與顧客之間幾十年來的默契被打破。原PO說通常去熱炒店，沒有白飯的話就會加點炒麵之類的來填飽肚子，假如以後白飯都不再免費供應，反而改成一碗10元，這樣大家還會想去吃熱炒嗎，「我是寧願去吃泰式料理啦，收個人頭可以吃到飽」。

貼文一出，有人很在意白飯收不收費，「連白飯都摳成這樣，也太小心眼」、「看到一道菜300+，不如去吃合菜」、「不會，我還不如去吃自助餐」、「我就要吃免費的白飯」、「收錢的話你就留著自己吃好了」、「收錢去幹嘛？一堆好吃又可以吃到爽」、「覺得有差的就是學生吧，10元也是10元」、「不吃呀，熱炒吃個白飯還收錢」。

但多數網友可以接受，「10元有很貴嗎？」、「會啊，哪有差，沒在吃飯」、「一個人是能吃幾碗，開瓶飲料都超過」、「我去吃熱炒不會吃白飯啦」、「蛤？不是都吃炒飯炒麵喝酒嗎，怎麼有白飯幫？」、「哪有人去熱炒店只吃白飯的？」、「吃熱炒哪有差10元」、「連10元都吃不起，在家吃泡麵不香嗎？」、「要吃就付錢，一碗10元很貴嗎？」、「看好不好吃，10元根本不重要」、「白飯都付不起，還吃什麼熱炒」、「沒錢就別出門吃飯了」。

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