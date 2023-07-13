寶格麗將台灣列國家遭小粉紅出征 舒淇等大咖代言人被點名回應

全球知名奢侈品牌寶格麗（BVLGARI）因在官網上將台灣列為國家，而非屬於中國，因此遭到大批中國網友出征，相關資訊也登上微博熱搜。對此，寶格麗回應，「寶格麗公司尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。」雖然寶格麗已發出道歉聲明，但是有中國網友卻列出品牌代言人，包括藝人舒淇、劉亦菲、趙露思等，希望這些藝人也能夠作出回應、與品牌解約。

image source：微博／寶格麗

寶格麗官網台灣與其他國家並列 惹怒中國網友

最近有眼尖中國網友發現，寶格麗在非中國地區官網的「所有店鋪」的「亞洲店舖」頁面，將中國（China）、中國香港特別行政區（Hong Kong SAR China）和中國澳門特別行政區（Macao SAR China）放在一起。而在亞洲店舖下拉欄中，台灣不僅只顯示為「台灣」，還未與前述三者並列，而是與日本、新加坡、印度、以色列其他亞洲國家並列。此事件引發大批中國網友不滿。

寶格麗12日熱門關鍵字 「小粉紅、心碎、抵制」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/12）統計調查，截至12日中午12點為止，寶格麗熱門關鍵字出現「小粉紅、心碎、玻璃心」，不少台灣網友認為小粉紅出征的行為，「玻璃心又碎了」。另外關鍵字還出現「一如既往、主權、領土」，因為寶格麗官方聲明指出，「尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月12日。