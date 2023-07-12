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真的不能給負評？網曝別在「這類平台」留1星：帳號直接廢了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友納悶現在大家是否還敢留1星負評。示意圖／ingimage
有網友納悶現在大家是否還敢留1星負評。示意圖／ingimage

近期，北科大學生因為不滿熱炒店提供的白飯不夠吃，在店家Google評論留下1顆星而引發「白飯之亂」。有網友便想起今年5月網紅咖啡廳因不滿被留1星評論而肉搜顧客，最終道歉停業的事件，兩起事件皆因負評而起，讓原PO好奇「有人會因此不敢留負評嗎？」

一名女網友在Dcard談及近日的「白飯之亂」事件，認為店家利用媒體處理負評的方式有點讓人反感，「應該有更好的方法去回應吧？」原PO更提起今年5月網紅咖啡廳「jpg coffee」，因為不滿Google被留1星評論而肉搜顧客，最終停業的事件。原PO表示，雖然不支持這種作法，但若當初咖啡廳老闆採取跟此次熱炒店老闆相似的應對方式，「後續風向應該很不一樣吧？」

原PO也說，做得再好的店家也不免會收到負評，所以自己看評論的時候，會特別注意店家的說法、態度，「如果明顯情商不高的，就不會想去消費」。原PO也好奇，由於兩起事件都是因為留1星負評引起的，「有人會因此不敢留負評嗎？」

對此，網友們表示還是會留，「誰都別想情勒我」、「敢開Google地標我就敢寫」。有網友則採取另類方式「通常我會給5顆星，我的原則很簡單，不能只有我吃到這麼爛的餐點」、「我都5星好評，但是用留言來批評」；還有人說「網購不會，（Google）地圖會，畢竟網購帳號還要用，被店家死不認帳回個負評，帳號就直接廢了，這也是網購商品評價越來越不可信的原因，踩到雷回饋上去，對消費者風險太大了」。

咖啡廳 Google Dcard 網購 北科大 大學生

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