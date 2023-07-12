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台人旅遊只愛日韓泰不愛去「這國」？ 網列出原因：比較麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇發問，「為啥年輕人都去日韓泰，很少去中國玩？」引發熱議。記者楊適群／攝影
一名網友好奇發問，「為啥年輕人都去日韓泰，很少去中國玩？」引發熱議。記者楊適群／攝影

疫情趨緩，國境解封，不少民眾爭相往國外跑，掀起一波出國風潮，如今碰上長達兩個月的暑假，許多民眾紛紛把握假期安排國外旅遊，而日前有一名網友發文詢問，「為啥年輕人都去日韓泰，很少去中國大陸玩？」引發網友熱議。

原PO在PTT上發文，表示他的朋友中有9成的人出國都是去日本、韓國、泰國遊玩，卻沒看過有人去大陸玩，讓他感到十分疑惑。他提到，去大陸不會遇到語言無法交流的問題，還有很多厲害的自然景觀，花費也不高，因此他好奇提問，「為啥大家很少去大陸呀？」

不少網友分析可能的原因，「去大陸比較麻煩要弄台胞證」、「可能因為付款方式跟台胞證很麻煩吧」、「我是覺得大陸蠻好玩的，可能不夠潮吧」、「台胞證要另辦而且只有五年，再來機票爆貴」、「支付問題，大陸幾乎不收現金」、「一堆app不能用」、「老人很愛去，三十歲以下去大陸旅遊的真的少」。

也有許多網友在留言區回覆大陸的好玩之處與日韓泰三國不太一樣，「要購物啥的還是去日韓吧，大陸去看看風景」、「大陸最值得看的是那些大自然啊，小屁孩誰跟你看大自然…」、「我說真的，大陸吃的屌打台灣」、「內蒙挺漂亮，但還是要跟團適合」、「大陸有很多世界級的歷史跟自然景點，這些景點連很多歐美人都想去看看」。

不過根據交通部觀光局2023年第1季國人出國人次的統計，得知國人出國旅遊第一名的國家是日本，第二名為南韓，第三名為大陸，而泰國則以些微落差位居第四名，因此可以發現，這四個國家都是台灣人出國旅遊愛去的地方。

機票 出國旅遊

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