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特有奇景？餐廳見用「這1物」佔位 外國人大讚：只有台灣可以

聯合新聞網／ 綜合報導
一名旅台外籍人士發現台灣人會用手機在餐廳佔位，讓他非常驚訝。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
一名旅台外籍人士發現台灣人會用手機在餐廳佔位，讓他非常驚訝。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

許多開放內用的餐廳會採「自助式」，讓民眾自行選擇位置、用餐完後自行清潔座位。近日，一名旅台外籍人士在推特上分享「台灣奇景」，只見一家餐廳的內用區高朋滿座，其中一個空桌上放了一支手機，周遭的人也就自動避開該座位，逗趣的畫面也讓他忍不住大讚，「台灣是全世界唯一一個，可以用iPhone佔位的國家」。

旅台外籍人士Boaz Shmueli在推特分享「台灣奇景」，從圖片可見，某家餐廳的內用區幾乎都被坐滿，其中一個空桌則被放了一台iPhone。有趣的是，放上手機的座位就像開了屏障一般，多數人都會直接略過該座位，也不會有人擅自移動桌面上的iPhone，讓Boaz Shmueli大讚「台灣是全世界唯一一個，可以用iPhone佔位的國家」。

簡單的生活景象，就體現了台灣人耿直的性格，貼文在網路上掀起討論，連美國全國公共廣播電台（NPR）駐台記者馮哲芸也轉發貼文表示，「連我也開始在下車時把鑰匙留在機車上了」。

消息也被轉發至臉書社團「割蘿蔔外電譯站」，許多人也分享台灣人美談，「我曾把SONY手機留在健身房跑步機上，等我想起來時，手機依舊完好的在機器上」、「鑰匙插著太久，會被放在前面的置物箱，偶爾還有陌生人留下的貼心提醒小紙條」。

也有人建議外出還是謹慎一點比較好，「害人之心不可有，防人之心不可無啊。台灣犯罪率低到讓外國人這麼放鬆嗎？」、「那個…還是有壞人吼，不要這樣」、「拜託不要不拔鑰匙」。

台灣人 餐廳 手機 iPhone

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