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吃火鍋忘帶錢險成霸王餐 他急PO文求救笑翻網友：碗洗好了沒？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子到火鍋店用餐忘帶現金，著急發文求救。示意圖，圖片來源/ingimage
一名男子到火鍋店用餐忘帶現金，著急發文求救。示意圖，圖片來源/ingimage

隨著信用卡、行動支付的普及化，許多民眾出門消費時多使用刷卡或手機支付，不過要注意的是，有些店家在結帳時依舊是採取現金支付。日前有一名男子到火鍋店用餐，卻發現店家只收現金，但他身上只帶到一張沒錢的簽帳卡，讓他著急到Dcard發文找網友求助。

原PO在留言區補充，不知道店家只收現金，當天錯帶到一張沒錢的簽帳卡，所以留在店內又是加湯又是看手機拖了三個小時，好在後來朋友趕來幫他付錢，他才得以離開，他也分享自己當下甚至一度要假裝昏倒，逗笑評論區的網友。

貼文發出後，吸引許多網友湧入留言區熱烈討論，「表演當場中風」、「一直吃，我上次吃吃到飽沒帶錢，現在還在吃」、「主動去後面洗碗」、「把這鍋放到其他桌，然後默默離場」、「沒有回覆，是不是已經在後方洗碗了」、「想辦法跟老闆成為朋友」、「碗洗好了沒？」、「還在洗碗，不要問會分心」。

除此之外，也有不少網友熱心建議，「把手機抵押在那，再趕快去拿錢贖回」、「簽帳卡能提款吧，跟店家說一下基本會讓你去領」、「給電話或者押證件吧」、「現場問老闆能不能轉帳還是用line pay啊」、「線上轉帳」、「先跟家人、朋友說用網銀轉帳，再用卡去提現金，網銀好用，去開開」，不過原PO表示自己並沒有網銀，因此他也熱心提醒大家出門要記得帶夠現金。

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