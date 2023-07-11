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愛打扮可愛日系風！胖胖女孩憂路人眼光 眾人反鼓勵：自信最美

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友因容貌焦慮，擔心旁人眼光。焦慮示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
女網友因容貌焦慮，擔心旁人眼光。焦慮示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

社群發達的時代，不少民眾因看著外表光鮮亮麗的網紅與藝人，而產生容貌焦慮。近日，有女網友表示自己偏好日系可愛風格的衣服，但對身材卻沒有自信，擔心大家是否會批評她的穿著太過浮誇。

原PO坦言，自己屬於XL型的身材，但平時喜歡打扮且多以可愛的日系風、色彩鮮艷的多巴胺穿搭為主。「畢竟風格跟身材不是大眾的審美喜好」，在容貌焦慮的影響下，原PO經常在意路上他人眼光，擔心對方覺得自己很奇怪、不好看，於是發文詢問大家在路上看到身材胖胖的女生會有何想法。

貼文底下，部分網友表示可能會看幾眼，但內心並不會多加批評，反倒會讚賞對方的穿衣風格，「我覺得妳好棒，很清楚自己喜歡的風格跟要的是什麼，像我不太會穿搭只能一直穿基本款」、「我都會覺得超可愛耶，可能我不屬於這種風格，所以看到會覺得很可愛想抱抱」。

許多網友也鼓勵原PO做自己最為重要，「我覺得當事人自己喜歡就好」、「別想那麼多，就穿妳想穿的！」、「完全不會唷！看到胖胖女孩很自信的穿著漂亮的衣服，確實會多看幾眼，會覺得自信的女孩很漂亮唷！」

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