「白飯之亂」翻版！她苦惱男友狂喝10幾碗湯 店家斥：沒人像你們這樣

北科大學生因熱炒店白飯供應量不足，與店家發生衝突，怒刷負評的行為被網友熱議，被稱作「白飯之亂」。「白飯之亂」還未結束，就有女網友分享，自己的男友若看到有店家門口張貼「免費供應湯品」，便會一直坐在店裡喝10至20碗湯，令她非常苦惱。

原PO表示，自己與男朋友皆是學生，平時消費習慣也偏好價格低廉又能吃飽的自助餐廳、便當店。不過，原PO卻透露男友喜歡在「免費供應湯品」的店家無限量續湯，日前更是在便當店將原本滿滿的湯桶喝到見底。在見到店家重新端湯回來時，男友還沾沾自喜的表示可以吃到更多料，令便當店阿姨直說，「你們兩個這樣很誇張欸！真的沒有人像你們這樣啦！」

被便當店阿姨指責的當下，原PO因驚嚇脫口自己僅喝一碗湯後，便立即將男友拉離店家，避免發生爭執。後續原PO表示，男友無法認同立刻離開店家的行為，並認為原PO向便當店強調只喝一碗湯，是故意讓他一人承受店家譴責。

對此，原PO感到十分委屈與苦惱，她補充已與男友交往十年，且對方平時會捐錢給弱勢團體，無法理解男友想法。多數網友也於貼文底下表示原PO男友不顧慮他人感受，「這行為真自私，只想到自己，不顧店家跟其他人的狀況」、「這男生大概就是很自私的人，不在乎別人感受，還是不要在一起比較好，會惹很多麻煩上身的」、「好丟臉，怎麼跟這種人交往，超級貪小便宜」。