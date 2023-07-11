1大2小被收150共鍋費 人夫PO文公審店家「白飯只裝三碗」反遭酸爆

近日北科大學生白飯之亂引發熱議，一名人夫也在網路上發文表示，太太和兩個孩子去吃小火鍋，只裝了3碗白飯，結果結帳時「被收150共鍋費」，他氣得在文中怒罵店家「開店還怕人吃乾脆倒閉好了」，並強調自己絕不再踏進這家店半步，不過底下網友們留言一面倒，反而紛紛吐槽這樣的行為。

該名人夫在爆料公社po文說，太太和兩個孩子共吃一份臭臭鍋「被收150共鍋費」，小孩一個9歲，另一個才6歲，是能吃多少東西？而且太太才裝3碗白飯，他認為店家執意收共鍋費不合理。

但網友們留言表示，「你老婆加兩個小孩總共吃一鍋？ 他們都有吃飽嗎？還是白飯吃飽而已？」「一鍋三人吃，佔三個位置，怎麼不包回家吃四個人更好，店家還要刷洗你家用餐的鍋碗瓢盆」、「人家又不是吃到飽，何來開店怕人家吃這說法？」、「拜託不要再去了，你們自己煮最好。」

還有人認為小孩不是三、四歲，一些餐廳100公分上下就都要收費了，依照這個標準來衡量，其實收共鍋費很合理。「拜託，我小孩不到5歲，去吃到飽火鍋也要一半的價格（250），你好意思2小1大吃一鍋150的小火鍋？」甚至有人直言，6歲9歲小孩加起來比一個大人更會吃，「你怎麼會覺得小孩吃的比大人還少？」

不過也有人表示，雖然共鍋收費抵消費是常態，但如果店家沒寫明規則收費當然不合理。「點餐時就應該問清楚計價方式，以免結帳時出現紛爭！」