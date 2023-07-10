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暑假出國潮！他憂「這1點」不搭廉航 真相曝光網傻眼：誤會大了

聯合新聞網／ 綜合報導
暑假到來，不少人會選擇搭乘廉價航空出國旅遊。 圖／ingimage
暑假到來，不少人會選擇搭乘廉價航空出國旅遊。 圖／ingimage

暑假到來，不少人會選擇搭乘廉價航空出國旅遊，以節省旅費。然而，近日一名網友PO文表示，他覺得會想要搭廉航的人膽子都很大，因為一旦飛機失事，可能就沒機會活，貼文引發大批網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他真的覺得會想要坐廉價航空公司的人膽子都很大、很厲害，「一旦飛機失事，可能沒機會活」，同時他也指出廉航容易取消航班、座位較小等缺點。

文章曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「不，你誤會了！坐貴的失事了掉下來結局一樣」、「哪一間航空公司失事存活率比較大？你講看看」、「請問哪個飛機失事，能活的？」、「廉價航空省的是機上人事跟服務，無關飛安」、「廉航是各方面省掉成本，讓消費者有比較低廉的價格可以挑選，不是飛機廉價，你是不是誤會什麼了」。

還有內行網友表示，「我以行內人的身分說明，廉航就算買二手飛機，也要過檢測報告。每次起飛前都做檢查，每架飛機上面的零件都有期限，每次更換零件都會標上日期。而每架飛機都在規定能工作多少年，所以沒有二手老飛機還在飛的說法。你以為新飛機就一定安全？波音777系列之前出新型號的自動駕駛和導航發生故障出事。舊飛機型號就一定差，真可笑！你去查一下波音737和727的生產年代，現在都停產了，但很多非廉航都在飛，因為低噪和穩定性強」。

廉航 廉價航空 出國旅遊

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