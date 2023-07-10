台灣人愛逛的日本黑門市場海鮮變貴 連當地人都嘆價格回不去

隨著對出國的限制逐漸解除，許多民眾都選擇出國透氣，一解先前因疫情無法出國之悶。臉書粉絲專頁「日本省錢小站」轉載《集英社》報導，指出位於大阪難波的黑門市場十分受到觀光客歡迎，卻導致不少當地人認為，觀光客的湧入使黑門市場街道變得擁擠外，販售的物品價格也較其他地方高。

報導指出，黑門市場的歷史可追溯至江戶時代後期，「這個呈『キ』字形延伸約580米的拱廊街道上，有超過140家店鋪，包括鮮魚、蔬果、肉類、醃漬品、乾貨、食堂等。」由於市場內商品種類多，且品質優良，因此成為大阪當地許多民眾與餐飲店的購買食材首選。

然而，有日本記者觀察到不少當地居民於Twitter發文表示，「黑門市場已經變了」、「太貴了不去了。」在記者實際走訪黑門市場後，發現兩個扇貝要價1000日圓（約220元台幣），而兩個生蠔為1200日圓（約264元台幣），比原價高出2至3倍，即為「觀光客價格」。

報導內寫到，有位當地30多歲的女性對市場內出現許多中國遊客感到驚訝外，也感嘆黑門市場物價過高，一尾蝦要2500日圓（約550元台幣）。她透露，「我本來是想買來當晚餐的配菜，但如果要花同樣的價錢，我寧願去百貨公司的地下街買。」

報導中提到，黑門市場商店街振興組合副理事長丸山和久強調，他們正努力與黑門市場內的店家商量，期望提供更多低利潤的商品，不只吸引外國遊客，還能留住當地日本人。

「日本省錢小站」粉專的貼文底下也有不少網友表示同感，「黑很久了，再也回不去當初的平靜美好了」、「多看少吃，觀光區是這樣的！」、「很久以前在大阪住了3-4年，只有在早期去過一次，那時候就偏貴了。然後再也沒去。」